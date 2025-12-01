輔信法說會／明年重返兩位數成長 部分訂單能見度看到2027年

輔信（2405）1日舉行法說會，總經理鄭瑋勳表示，全球AI邊緣運算應用正在加速落地，該公司推出「小型化」產品，以做出市場區隔，包括從小於1公升的物聯網（IoT）節點到中型邊緣伺服器、工作站等皆可支援AI推論，算力可達400 TOPS以上，目前已有多家客戶專案正在進行，推升明年營運重返成長，部分訂單能見度看到2027年。

針對邊緣運算新產品布局，輔信採用英特爾（Intel）、超微（AMD）、輝達（NVIDIA）三大平台，已推出0.45公升的迷你邊緣PC，也正因應客戶需求打造下一代0.25公升產品，滿足空間受限的部署場景。至於工作站則支援高效中央處理器（CPU）與圖形處理器（GPU）擴充，也可整合神經處理器（NPU），在算力與能耗間取得平衡。

鄭瑋勳說，該公司在美國、德國、日本等市場皆有在地組裝與客製化能力，已經獲得商務與公共領域專案訂單，尤其美國子公司在備援與災復、自助服務終端、視訊監控等領域取得長期訂單，預計將從今年底延續至明年第3季。

日本市場方面，他說，切入機場顯示、安防監控與藥妝零售等應用；至於亞洲市場成長亮眼，台灣工業電腦銷售年增逾五成，印度與澳洲同樣升溫。該公司計劃將更多資源投入東南亞與新興市場，看好無人化與智慧場域帶起的AI與邊緣運算需求。

鄭瑋勳說，隨著代理式AI（Agentic AI）興起，加上模型小型化的趨勢，以及Windows 10支援終止等因素，將持續推動AI PC需求，預期雲端加上邊緣運算將成為主要發展方向，未來三年將持續針對智慧零售、監控、機器視覺與智慧城市等市場，深化軟硬整合能力。

至於邊緣運算應用案例，他說，近期協助日本藥妝導入自助服務AI裝置，支援長時運作並提升坪效；在澳洲海域結合聲納與影像，提升航行管理效率；在泰國落地智慧停車方案；在歐洲木材工廠，以邊緣運算支撐低網速環境下的即時產線調整；醫療端則以影像降噪與AI判別來提升眼科診斷效率。該公司也開發監控設備，加入AI視覺與關鍵字檢索，海外需求正在洽談中。

針對記憶體缺貨，鄭瑋勳說，輔信維持DDR4與DDR5雙軌策略，提前針對明年第3季的專案進行備料，記憶體與CPU價格可能上調，會與客戶協調適度反應。