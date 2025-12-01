瑞祺法說會／第4季急單到 董座朱復銓：明年EPS表現將是亮眼的一年

樺漢（6414）集團旗下工業網安廠瑞祺電通（6416）1日舉行法說會，展望後市，瑞祺電預計本季在急單挹注下，第4季業績有機會將攀上全年單季高點，展望2026年，瑞祺電董事長朱復銓指出，預計瑞祺電四大業務皆會成長，帶動整體營收、每股純益雙位數成長，且毛利率、淨利率也會同步走高，朱復銓預告，「2026年瑞祺電EPS表現會是亮眼的一年！」

瑞祺電今年受到受到匯率不穩、美國關稅及記憶體缺貨漲價等影響，累計今年前三季稅後純益為2.13億元，年減14.58%，每股純益為2.91元。

瑞祺電今年下半年BB Ratio為1.18。瑞祺電預計，第4季因有大客戶急單等著出貨，因此本季有機會是2025全年單季營運高峰，尤其是12月表現更佳。

從瑞祺電主要產品今年前三季表現來看，網路安全業務營收年增15%，軟體定義廣域網則下降61%，整合式通訊系統及其他業務皆小幅年減1%。

瑞祺電總經理洪德富指出，雖然軟體定義廣域網今年前三季表現不佳，但今年第3季公司產品已通過大客戶認證，本季已備1萬台產品準備隨時出貨，有機會帶動本季業績，相關動能並將延續到2026年。

以瑞祺電銷售區域表現來看，今年前三季中東及亞太市場營收比重為62%，業績年增16%，是今年主要成長動能；美洲占比為25%，在關稅影響下，業績小幅下滑5%，至於歐洲11%，業績年減23%；中國大陸2%，業績年減60%。

洪德富分析，歐洲業績下滑主要還是受到經濟動盪影響，瑞祺電會透過新商業模式及併購策略並行，提振當地營運，而明年美洲基本上是公司所有區域中成長最強的市場。

展望2026年，朱復銓表示，瑞祺電包含網路安全、軟體定義廣域網、整合式通訊系統及通用人工智慧系統皆會成長，在四大業務皆看增下，營收、淨利與每股純益目標雙位數成長，而毛利率、營益率將維持穩定成長。

在成長動能方面，瑞祺電看好除了高階資安機種專案外，包含邊緣AI、新商模業務推廣皆是2026年成長動能。

另，瑞祺電為發展軟+硬新商業模式，準備透過投資併購或結盟實現目標，目前瑞祺電在歐洲鎖定資安銷售／通路／整合服務商，在日本則聚焦資安軟體銷售／通路商，亞太區則為資安軟體商，公司期盼在2026年第1季度完成此事。