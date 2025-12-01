台股12月首日下跌！多頭續點火 AES-KY 領軍這幾檔 BBU 上漲

台股1日開高走低，盤中翻黑，多頭點火AES-KY，領軍多檔BBU族群逆勢上漲，成為盤面上的亮點，AES-KY（6781）開高後一度衝達1,535元， 盤中漲幅逾7%；順達（3211）一度亮燈漲停，盤中上漲逾4%；系統電（5309）、新盛力（4931）、加百裕（3323）、興能高（6558）、台達電（2308）等股同步大漲。

BBU族群受惠AI基建需求，多頭點火下，成為抗跌部隊，AES-KY早盤以1,435元開高後一度拉升至1,535元，漲幅9.25%，盤中漲幅逾7%，為BBU股的領頭羊；AES-KY累計今年前3季營收115.39億元，年增68.55%，已超過去年全年營收，累計今年前10月營收129.82億元，年增66.47%。

展望後市，AES-KY看好BBU、LEV與新應用需求持續擴張，且積極進軍輝達（NVIDIA）下世代平台所帶動的 HVDC（高壓直流）新商機；預計HVDC產品最快將在2026年下旬量產，另外，為承接2026～2027年需求，已啟動跨區擴產，布局越南、大陸，預估2026年資本支出將年增2～3成。

新盛力雖然前3季因匯損拖累，導致淨利略減，但營收與本業獲利仍同步成長，在接單能見度穩健下，看好後續成長動能不變；受惠AI伺服器電源方案需求增溫，加上電動車與儲能市場前景持續看好， 吸引市場資金進駐，推升股價漲勢，1日以160.5元開出，雖一度翻黑，但快速再拉升翻紅，一度衝達171.5元，漲幅7.52%，盤中上漲逾4%。

系統電一度衝上漲停64.9元，盤中漲幅逾5%；順達也一度衝達漲停291.5元，盤中漲幅逾4%；同步上漲的還有加百裕、興能高、台達電等。