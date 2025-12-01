快訊

Google Maps留一星評論怕被肉搜？新功能「匿名留言」 簡單2步驟設定

台股下跌283點收27,342點 台積電跌30元收1,410元、破五日線

布魯斯威利罹失智症3年！健康急速下滑 後事安排曝「死後捐贈大腦」

台股12月首日下跌！多頭續點火 AES-KY 領軍這幾檔 BBU 上漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股1日開高走低。中央社
台股1日開高走低。中央社

台股1日開高走低，盤中翻黑，多頭點火AES-KY，領軍多檔BBU族群逆勢上漲，成為盤面上的亮點，AES-KY（6781）開高後一度衝達1,535元， 盤中漲幅逾7%；順達（3211）一度亮燈漲停，盤中上漲逾4%；系統電（5309）、新盛力（4931）、加百裕（3323）、興能高（6558）、台達電（2308）等股同步大漲。

BBU族群受惠AI基建需求，多頭點火下，成為抗跌部隊，AES-KY早盤以1,435元開高後一度拉升至1,535元，漲幅9.25%，盤中漲幅逾7%，為BBU股的領頭羊；AES-KY累計今年前3季營收115.39億元，年增68.55%，已超過去年全年營收，累計今年前10月營收129.82億元，年增66.47%。

展望後市，AES-KY看好BBU、LEV與新應用需求持續擴張，且積極進軍輝達（NVIDIA）下世代平台所帶動的 HVDC（高壓直流）新商機；預計HVDC產品最快將在2026年下旬量產，另外，為承接2026～2027年需求，已啟動跨區擴產，布局越南、大陸，預估2026年資本支出將年增2～3成。

新盛力雖然前3季因匯損拖累，導致淨利略減，但營收與本業獲利仍同步成長，在接單能見度穩健下，看好後續成長動能不變；受惠AI伺服器電源方案需求增溫，加上電動車與儲能市場前景持續看好， 吸引市場資金進駐，推升股價漲勢，1日以160.5元開出，雖一度翻黑，但快速再拉升翻紅，一度衝達171.5元，漲幅7.52%，盤中上漲逾4%。

系統電一度衝上漲停64.9元，盤中漲幅逾5%；順達也一度衝達漲停291.5元，盤中漲幅逾4%；同步上漲的還有加百裕、興能高、台達電等。

延伸閱讀

台股早盤跌近百點 台積電、鴻海疲軟

美股收紅 投顧：台股基本面佳AI扮推手

台股11月開戶數增加5.2萬人 累計1371萬人再創新高

台股12月 八成會上漲

相關新聞

台股12月首日下跌！多頭續點火 AES-KY 領軍這幾檔 BBU 上漲

台股1日開高走低，盤中翻黑，多頭點火AES-KY，領軍多檔BBU族群逆勢上漲，成為盤面上的亮點，AES-KY（6781）...

電力供應不斷電！2檔電源股發威 這一檔 EPS 上看50元、股價創波段高

隨資料中心用電、功率不斷上升，電源供應業者受惠電源架構將在未來幾年出現升級，大幅帶動內涵價值提升，成為AI伺服器迭代...

凱美AI接單強強滾 明年有望全面成長

國巨集團旗下凱美（2375）跟著母公司國巨一同大咬AI商機，旗下三大產品線均有AI客戶導入，在AI伺服器與電源相關訂單同...

輝達傳不再提供VRAM效應 技嘉、微星顯卡出貨有壓

外媒報導，由於視訊隨機存取記憶體（VRAM）嚴重短缺，輝達傳已停止向板卡廠合作夥伴（AIC）供應 GDDR6 / GDD...

三多頭驅動DRAM產業迎長多 法人點名三台廠供應鏈受惠

受惠於AI伺服器與一般型伺服器的強勁需求帶動，全球記憶體產業正迎來一波罕見的「長多循環」。法人預期，DRAM與NAND ...

十銓獲利帶勁 總座認為2026年記憶體缺貨難緩解

記憶體缺貨議題延燒，品牌暨模組廠十銓（4967）昨（28）日召開線上法說會，總座陳慶文表示，受惠記憶體因雲端服務供應商（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。