YOASOBI宣布新亞洲巡演「台北站入列」 台北大巨蛋維基洩日期

台灣鯛魚排被驗出殺菌藥 同批魚貨生產1萬5千多包全數出貨給全聯

淡水停水48小時補償出爐 水費按天折減、承包商啟動理賠機制

電力供應不斷電！2檔電源股發威 這一檔 EPS 上看50元、股價創波段高

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
電源供應業者逆勢走揚。中央社
隨資料中心用電、功率不斷上升，電源供應業者受惠電源架構將在未來幾年出現升級，大幅帶動內涵價值提升，成為AI伺服器迭代下的主要受惠者，相關供應鏈中AES-KY（6781）、台達電（2308）等1日逆勢走揚，前者更創下波段新高。

資料中心為減少能量傳輸損耗、加入電力備援產品提升傳輸穩定度、減少銅線使用量及釋放White Space伺服器空間，整體電力傳輸架構自現行48-54Vac 傳輸，估將於2026下半年至2027年升級至800Vdc傳輸。電源相關產品價/量同步提升。

法人表示，隨HVDC架構演進，在電壓/電流穩定度要求度提高下。電源相關產品從過去變壓器、不斷電系統、配電盤、電源轉換器PSU等，新增包含備援電池BBU/超級電容Super Capacitor、匯流排Busbar、機櫃Rack等產品，整體電源內容價值顯著提升。若以輝達（Nvidia）於10M25對800VDC生態系建構Partner來看。

AES-KY第4季因BBU需求帶動營收，且因LEV客戶庫存已然到健康水位，大型客戶回升需求，法人預期，營收為43.15億，毛利率則因產品組合與匯率改善，毛利率為35.1%，每股純益（EPS）為10.01元。

AES-KY已在越南布局擴充產能，資本支出將再增加20-30%，且將增加多元產品線，目前Telecom已進入量產階段，未來將加入AGV與AMR多種產品線。今年以低壓產品為主，明年將轉向高壓產品線，預計HVDC最快將於2026年底進入量產。預期2026年營收為203.82億，毛利率為36.4%，EPS為50.6元。

