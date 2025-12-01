外資認錯上調評等、目標價 聯發科續漲穩TPU軍心 這幾檔也逆勢上漲

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

聯發科（2454）搭上TPU利多題材，上周股價狂漲21%，連先前連續調降目標價的美系外資也認錯，最新報告反轉調升評等至「優於大盤」，目標價由1,288元上調至1,588元，台股12月第1個交易日開高走低，盤中翻黑，聯發科則是逆勢上漲，穩住軍心，欣興（3037）、英業達（2356）、台達電（2308）、廣達（2382）、光寶科（2301）、華星光（4979）、貿聯-KY（3665）等TPU概念股同步上漲。

聯發科受惠Meta將採購谷歌（Google）自研TPU的利多激勵，吸引市場買盤追捧，上周股價持續上漲， 周漲幅達21.83%，1日股價持續上漲表現，早盤以1,420元開高，一度拉升至1,450元，漲幅3.94%，盤中漲幅逾3%，成為TPU概念股的領頭羊。

台股1日以27,674.16點開高後一度拉升至27,697.06點，之後翻黑， 盤面上以傳產股的塑膠、鋼鐵等股表現較抗跌，金融股也維持上漲，電子股占大盤成交比重約74%，但僅電子組件 及資訊服務力守紅盤。

TPU概念股表現漲跌互見，雖然台積電（2330）開高走低翻黑，但由聯發科擔綱多頭指標，另外，欣興也大漲，股價開高後一度拉升至201元，盤中漲幅超過5%，台達電盤中也上漲逾4%，英業達、廣達、華星光等也是上漲表現。

法人看好聯發科的資料中心ASIC業務將成為推升營運成長的關鍵動能，前景看好；外資也反轉上調評等及目標價， 美系外資在9月22日至10月28日曾連三次調降聯發科目標價，由1,800元降至1,288元。

但這家美系外資最新報告卻是將評等由「中立」上調至「優於大盤」，目標價則由1,288元調升至1,588，調幅23.2%。

美系外資表示，根據近期供應鏈調查，張量處理器（TPU）需求強勁，預估聯發科2026年TPU出貨量可達40萬顆，以平均售價3,500美元估算，將有約14億美元的收入；另外，2027年出貨量有望倍增至200萬顆，推算相關收入約70億美元。

