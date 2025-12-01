AI 應用帶動 台勝科盤中衝上漲停

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
台勝科董事長郭文筆。本報系資料庫
半導體矽晶圓廠台勝科（3532）預期後續12吋市場受到AI應用帶動，將維持強勁成長，邏輯晶片先進製程的矽晶圓需求強勁，記憶體相關需求也可望持續強勁，並延續到明年。同時，也非常樂觀看待記憶體用矽晶圓現貨價上漲的機會。相關消息激勵該公司1日早盤股價衝上漲停。

台勝科指出，12吋矽晶圓業績已占其整體營收七成以上，第3季12吋產品受到記憶體需求回溫帶動，出貨量增加。展望第4季，12吋用於記憶體的矽晶圓需求持續成長，先進製程產品需求也強勁，惟成熟製程產品復甦較為緩慢，呈漸進式恢復趨勢。8吋矽晶圓的出貨預期將持平。

同時，台勝科也提到，估計後續12吋市場受到AI應用帶動，將維持強勁成長，而8吋矽晶圓的出貨量預期仍將持平。用於邏輯晶片先進製程的矽晶圓需求強勁，成熟製程相關產品需求呈現逐步回溫的趨勢。記憶體相關需求可望持續強勁，並延續到明年。為因應記憶體市場的復甦，該公司將適時調配產能，未來隨著新廠產能開出，相信更能滿足所有記憶體客戶的需求。

對於法人詢問記憶體用矽晶圓現貨價是否有上漲的機會，台勝科強調，非常樂觀看待此事。

