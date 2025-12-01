台虹 挑價內外15%

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君整理

軟性銅箔基板廠（FCCL）台虹（8039）第3季出貨動能強於預期，法人指出，主因細線路材料倍數成長，加上美元走強帶來匯兌利益。雖然短期毛利率仍受匯率、產品組合與原料成本波動影響，但庫存去化已在進行，預期第4季現金流將轉正。

展望2026年，台虹將迎來新材料平台推進的重要階段，包括細線路材料、高頻高速材料、先進封裝膜材等已進入客戶驗證，若能導入，產品組合質量將明顯提升，尤其AI伺服器對高速材料與PCIe 6.0以上規格的需求攀升。

看好台虹的投資人可買進價內外15%以內、距離到期日90天以上認購權證

（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

