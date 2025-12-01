旺矽 二檔強強滾
旺矽（6223）上周大漲23.3%。法人表示，旺矽受惠海外併購將更完整測試平台供應商定位，強化AI測試鏈關鍵供應商地位，預期2026年營收維持雙位數成長，因此維持「增加持股」建議。
法人分析，旺矽近期收購德國半導體自動化量測儀器系統整合商ATV及加拿大射頻與毫米波量測技術廠Focus Microwaves，以強化高頻量測關鍵零組件掌握度。深化公司在先進量測領域的技術掌握度，並強化其整合式測試平台供應商定位。
權證發行商建議，看好旺矽的投資人可挑選價內外20%以內、剩餘天數60天以上等條件為主的相關權證，藉以放大槓桿利潤。（中國信託證券提供）
