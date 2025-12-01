快訊

經濟日報／ 記者徐牧民整理

京元電子（2449）第3季獲利表現優於預期，主因產品組合轉佳、費用控制，抵銷掉能源成本上升、折舊增加的負面影響。主要動能來自AI相關客戶需求隨新品推出而成長，而車用電子業務也因客戶需求而創單季新高。

法人指出，預期2026年首季隨客戶新品量產，有望淡季不淡，因應需求，京元電子尋求租賃廠房，楊梅廠預期下半年投產。

京元電子既有ASIC設計客戶將擴大與公司在CP端合作，主要晶圓製造廠將朝封測端託管設備，成為明年強勁動能之一。

權證發行商建議，投資人可買進價內外20%以內、距到期日90天以上相關權證。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

