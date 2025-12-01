凱美AI接單強強滾 明年有望全面成長

國巨集團旗下凱美（2375）跟著母公司國巨一同大咬AI商機，旗下三大產品線均有AI客戶導入，在AI伺服器與電源相關訂單同步報捷，營運強強滾。

凱美表示，AI需求爆發，帶動電阻用量成長明確，加上記憶體緊缺進一步刺激模組端電阻需求，可望成為該公司2026年營運主力動能之一，預期明年三大產品線都將全面成長。

凱美分析，今年以來伺服器與AI電源需求暢旺，旗下電阻產品表現最突出，來自大陸經銷商的庫存回補帶動上半年一路增溫，伴隨通用伺服器、AI伺服器對電阻的高電流、高耐壓需求增強，推升相關產品線出貨。

此外，風扇產品因客層較分散，包含歐洲、公共設備與工控市場，受中國大陸景氣波動干擾較小，出貨穩健。電容則受去年基期較高與上半年急單效應影響，下半年略為保守。

近期記憶體大缺貨，凱美意外成為受惠對象。凱美分析，記憶體緊缺使得高階記憶體模組對被動元件需求增強，特別是電阻端用量更趨明顯，推升今年第3季後半段至第4季訂單動能。

法人認為，AI訓練伺服器與高速運算（HPC）平台採購記憶體力道強勁，同步拉動相關被動元件需求，對凱美營運具正面效益。

AI伺服器相關布局方面，凱美透露，三大產品線都有產品獲得AI客戶導入，其餘產品亦完成規格準備並持續與客戶接洽。隨美系雲端服務供應商（CSP）因地緣政治因素逐步轉單至台廠代工，台灣供應鏈參與度提升，凱美亦可望趁勢擴大在伺服器、電源與UPS不斷電系統的被動元件滲透率。

展望整體產業環境，凱美表示，今年上半年在急單推動下，被動元件供應鏈呈現「先拉貨、後消化」節奏，下半年在景氣不明與盤點效應影響下，部分品項轉趨平穩，看好中國新能源、汽車與電表等領域因補貼政策帶動，年底出貨仍具一定支撐力。

值得留意的是，日、韓被動元件大廠近年將電容產能轉向AI伺服器所需的高容值產品，並陸續退出PC、手機等中低容值市場，市場版圖出現重新分配現象，凱美認為，價格變化仍取決於供需狀況，預期伺服器與工控等高可信賴度應用中，台廠具備反應速度與品質優勢，仍有機會擴大市占。