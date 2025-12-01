快訊

長照漏洞！「家務協助」被無限上綱… 居服員淪廉價清潔工

獨／台灣之盾首波軍購案曝光 台美正合作整合對美9大軍購要價書

世禾、華懋、衛司特營運加溫

半導體先進製程持續放量，帶旺半導體清洗與再生龍頭廠世禾（3551）、揮發性有機氣體（VOCs）處理及汙染防治設備專業廠華懋，以及ESG概念股衛司特營運，三家公司同步看好營運將持續加溫。

受惠先進製程設備清洗需求攀升，世禾10月合併營收2.79億元，創新高，月增7.3%，年增28.2%；前十月合併營收24.25億元，為同期最佳，年增14.5%。獲利表現方面，世禾前三季稅後純益3.44億元，年增23.7%，每股純益6.12元，為同期新高。

世禾表示，現階段晶圓廠設備零組件清洗需求大於市場能供給的總量，該公司新廠去年第3季啟用後，今年第2季產能即滿載，將於適當地點再添購新廠以擴充產能，對後市樂觀。

華懋在半導體領域市占約七成，在半導體先進製程市占更超過九成，同樣搭上這波先進製程放量商機。華懋前三季稅後純益2.9億元，年增12.8%，每股純益6.88元；前十月合併營收23.71億元，年增29.1%，已超越去年全年的22.47億元，確立今年業績將續創新高。

華懋表示，為與世界ESG環保進程同步，積極與國外專業公司及國內專業研發機構與學術單位共同合作開發相關的設備和系統，因應市場日益的需求。

