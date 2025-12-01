廣閎科明年拚績增雙位數

IC設計廠廣閎科（6693）搶搭AI伺服器相關周邊商機，法人看好，廣閎科今年AI伺服器相關電源與散熱應用產品出貨業績比重可達一成左右，明年相關營收有望挑戰倍增，占比也將明顯提升，帶動2026年整體業績增幅上看雙位數百分比。

廣閎科目前共有功率金氧半場效電晶體（MOSFET）、系統單晶片散熱風扇驅動IC、單相／三相BLDC馬達驅動IC等產品線，以MOSFET產品業績比重最高，前十月合併營收11.18億元，年增28.9％。

廣閎科先前獲利受提列訴訟相關費用影響，惟第3季已順利轉虧為盈。廣閎科董事長林明璋提到，今年各產品線都呈現增長態勢，MOSFET產品線中，以AI伺服器應用成長最多。

該公司布局AI伺服器相關電源與散熱應用已兩、三年，今年算是啟動元年。

伺服器與資料中心應用是廣閎科近年的發展重心之一，陸續推展伺服器氣冷散熱 / 系統單晶片風扇驅動IC、伺服器電源 / 中壓高能源效率MOSFET等產品。由於市場上AI伺服器的電源瓦數要求持續提高，對相關周邊零組件規格要求也提升，預期廣閎科相關產品毛利率也有增長空間。

系統單晶片散熱風扇驅動IC方面，廣閎科表示，今年推出第三代產品，預計明年將進一步放量。其目前相關產品大多應用於顯卡或電源供應器等，接下來也會往車輛周邊領域發展。