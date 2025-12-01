一周盤前股市解析／PCB、電力能源 可留意

台股上周五（28日）開盤小漲12點，終場以上影線紅K上漲71點、收在27,626點，其中，指數盤上震盪收漲，技術面續朝多方發展，但進入前波壓力區後波動加劇，個股依技術面區間操作因應。

統一投顧協理陳晏平指出，台股成功收復月線，加上國發會預測今年台灣GDP有機會超過6%、台灣11月消費者信心指數回升、台股12月上漲機率超過八成等利多因素，有利於台股年底前再度挑戰新高，預估台股指數震盪盤堅。

操作上，建議拉回逢低布局，以業績題材族群為布局首選，聚焦AI概念股（Google概念股優先）、半導體先進製程相關、材料升級或替代股、IP族群、PCB族群、電力能源相關、成衣製鞋、散裝及生技等族群。

台新投顧協理范婉瑜表示，受美股AI族群激勵，台股光通訊、PCB、DRAM、零組件、組裝等AI供應鏈在上周同步上漲，因明年AI產業展望續強，可持續偏多操作。傳產方面，塑膠表現強勢，電機、水泥、生技等類股亦有表現。作帳行情啟動，可留意塑膠、重電、軍工、特化、紡織製鞋、航運、金融等族群。

第一金投顧協理黃奕銓認為，美國聯準會於今年啟動降息循環，預期2026年延續降息格局，全球資金偏寬鬆有利股市表現，且隨12月降息預期升溫，資金再次集中在電子股，圍繞AI供應鏈，從硬體、晶片設計、散熱、PCB到記憶體等題材持續發燒，推動台股震盪走強。