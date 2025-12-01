快訊

長照漏洞！「家務協助」被無限上綱… 居服員淪廉價清潔工

獨／台灣之盾首波軍購案曝光 台美正合作整合對美9大軍購要價書

東捷攻半導體 拚轉盈

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

設備廠東捷（8064）布局半導體六年有成，今年營收認列集中在下半年，全年可望轉虧為盈。展望2026年，大陸LED、MicroLED投資潮持續，加上先進封裝設備訂單續旺，東捷預期，明年半導體設備占比有望上看逾三成。

東捷10月營收2.91億元，月增12%，年增43%，攀上近16個月高點。東捷總經理陳贊仁表示，由於今年營收認列集中在下半年，第4季會是營收認列高峰，並帶動2025全年轉虧為盈。

東捷前三季毛利率22.05%，年減4.67個百分點；稅後淨損2,599.7萬元，較去年同期由盈轉虧，每股淨損0.16元。其中，第3季稅後純益1.08億元，較第2季轉盈，年增156.8%，每股純益0.65元，獲利攀近12季來新高。

受到面板廠縮減資本支出影響，東捷今年來自顯示器廠營收占比低於四分之一，半導體設備營收占比增加到15%至20％，LED相關設備比重仍有五成。

陳贊仁表示，東捷自2019年開始布局半導體先進封裝市場，當年就有先進封裝的自動化業績，但直到2024年才有先進封裝的製程設備出貨到封測廠，今年出貨量顯著成長。展望明年，他預期，力成及日月光均買廠擴充進封裝產能，樂觀看待半導體設備成長，東捷明年半導體設備營收比重可望超過三成，由於是客製化產品，毛利率佳，有助提升獲利。

營收 半導體

延伸閱讀

2025台歐晶片創新論壇 聚焦進封裝、矽光子與新興記憶體

台歐晶片創新論壇 國研院攜產官學研深化半導體合作

政美應用高階產品出貨

台積電：新竹、高雄籌備2奈米廠 續在台投資先進製程

相關新聞

三多頭驅動DRAM產業迎長多 法人點名三台廠供應鏈受惠

受惠於AI伺服器與一般型伺服器的強勁需求帶動，全球記憶體產業正迎來一波罕見的「長多循環」。法人預期，DRAM與NAND ...

凱美AI接單強強滾 明年有望全面成長

國巨集團旗下凱美（2375）跟著母公司國巨一同大咬AI商機，旗下三大產品線均有AI客戶導入，在AI伺服器與電源相關訂單同...

一周盤前股市解析／PCB、電力能源 可留意

台股上周五（28日）開盤小漲12點，終場以上影線紅K上漲71點、收在27,626點，其中，指數盤上震盪收漲，技術面續朝多...

AI 鏈、世足賽概念股 搶鏡

連續上漲好幾個月的台股，近期在融資大增、Gemini橫空出世的背景下，陷入了漲多拉回整理態勢，11月4日的高點28,55...

東捷攻半導體 拚轉盈

設備廠東捷（8064）布局半導體六年有成，今年營收認列集中在下半年，全年可望轉虧為盈。展望2026年，大陸LED、Mic...

廣閎科明年拚績增雙位數

IC設計廠廣閎科（6693）搶搭AI伺服器相關周邊商機，法人看好，廣閎科今年AI伺服器相關電源與散熱應用產品出貨業績比重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。