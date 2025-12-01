輝達傳不再提供 VRAM 效應 技嘉、微星顯卡出貨有壓

外媒報導，由於視訊隨機存取記憶體（VRAM）嚴重短缺，輝達傳已停止向板卡廠合作夥伴（AIC）供應 GDDR6 / GDDR7記憶體顆粒，只賣GPU，板卡廠必須自行想辦法採購VRAM，在記憶體一貨難求下，板卡廠後續出貨輝達顯卡面臨挑戰，衝擊技嘉（2376）、微星等板卡廠後市。

法人認為，輝達顯卡向來是板卡廠熱門商品，輝達停供VRAM，板卡廠在記憶體大缺貨且價格暴漲之下，恐難透過一己之力取得充裕VRAM，而且面臨成本大幅墊高壓力，進而衝擊顯卡銷售，對基本面造成負面影響，營運壓力跟著升高。

板卡業者私下表示，目前還沒看到此一情況，通常VRAM是燒在顯卡上，可能是未來不含VRAM，讓品牌廠自己上。目前輝達板卡主要夥伴包括微星、技嘉、麗臺、華碩等；華擎與撼訊則以超微的顯示卡為出貨主力。

Tom's Hardware報導，輝達過往不僅只賣顯示卡，雖然輝達本身不生產VRAM，但會向三星、美光與SK海力士等記憶體大廠採購VRAM，再把GPU與VRAM一起捆綁發售，如今斷供VRAM將不利板卡廠銷售。

對於規模較大的供應商而言，自行採購VRAM比較沒有問題。若相關消息屬實，意味輝達在當前環境下，捆綁GPU與VRAM的發售模式難以獲得更高利潤，連輝達也不願再承擔VRAM飆漲的價格風險，引動業界新的銷售模式。