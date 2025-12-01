快訊

長照漏洞！「家務協助」被無限上綱… 居服員淪廉價清潔工

獨／台灣之盾首波軍購案曝光 台美正合作整合對美9大軍購要價書

輝達傳不再提供 VRAM 效應 技嘉、微星顯卡出貨有壓

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

外媒報導，由於視訊隨機存取記憶體（VRAM）嚴重短缺，輝達傳已停止向板卡廠合作夥伴（AIC）供應 GDDR6 / GDDR7記憶體顆粒，只賣GPU，板卡廠必須自行想辦法採購VRAM，在記憶體一貨難求下，板卡廠後續出貨輝達顯卡面臨挑戰，衝擊技嘉（2376）、微星等板卡廠後市。

法人認為，輝達顯卡向來是板卡廠熱門商品，輝達停供VRAM，板卡廠在記憶體大缺貨且價格暴漲之下，恐難透過一己之力取得充裕VRAM，而且面臨成本大幅墊高壓力，進而衝擊顯卡銷售，對基本面造成負面影響，營運壓力跟著升高。

板卡業者私下表示，目前還沒看到此一情況，通常VRAM是燒在顯卡上，可能是未來不含VRAM，讓品牌廠自己上。目前輝達板卡主要夥伴包括微星、技嘉、麗臺、華碩等；華擎與撼訊則以超微的顯示卡為出貨主力。

Tom's Hardware報導，輝達過往不僅只賣顯示卡，雖然輝達本身不生產VRAM，但會向三星、美光與SK海力士等記憶體大廠採購VRAM，再把GPU與VRAM一起捆綁發售，如今斷供VRAM將不利板卡廠銷售。

對於規模較大的供應商而言，自行採購VRAM比較沒有問題。若相關消息屬實，意味輝達在當前環境下，捆綁GPU與VRAM的發售模式難以獲得更高利潤，連輝達也不願再承擔VRAM飆漲的價格風險，引動業界新的銷售模式。

輝達 記憶體 GPU

延伸閱讀

《主廚AI 誰來晚餐》季線潛力股

英特爾前CEO預言新趨勢 基辛格：量子運算刺破AI泡沫

川普催動新一波 AI 商機 「創世紀」概念股買盤狂搶

美光在日建廠避地緣風險 產出AI用高頻寬記憶體

相關新聞

三多頭驅動DRAM產業迎長多 法人點名三台廠供應鏈受惠

受惠於AI伺服器與一般型伺服器的強勁需求帶動，全球記憶體產業正迎來一波罕見的「長多循環」。法人預期，DRAM與NAND ...

凱美AI接單強強滾 明年有望全面成長

國巨集團旗下凱美（2375）跟著母公司國巨一同大咬AI商機，旗下三大產品線均有AI客戶導入，在AI伺服器與電源相關訂單同...

一周盤前股市解析／PCB、電力能源 可留意

台股上周五（28日）開盤小漲12點，終場以上影線紅K上漲71點、收在27,626點，其中，指數盤上震盪收漲，技術面續朝多...

AI 鏈、世足賽概念股 搶鏡

連續上漲好幾個月的台股，近期在融資大增、Gemini橫空出世的背景下，陷入了漲多拉回整理態勢，11月4日的高點28,55...

東捷攻半導體 拚轉盈

設備廠東捷（8064）布局半導體六年有成，今年營收認列集中在下半年，全年可望轉虧為盈。展望2026年，大陸LED、Mic...

廣閎科明年拚績增雙位數

IC設計廠廣閎科（6693）搶搭AI伺服器相關周邊商機，法人看好，廣閎科今年AI伺服器相關電源與散熱應用產品出貨業績比重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。