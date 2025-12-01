AI 鏈、世足賽概念股 搶鏡

連續上漲好幾個月的台股，近期在融資大增、Gemini橫空出世的背景下，陷入了漲多拉回整理態勢，11月4日的高點28,554到21日低點26,395，一個月內下跌2,159點，指數拉回7.5%，回測季線，櫃買指數回測年線，連續上漲半年後初次迎來修正，但雖然修正，融資未大幅減少，未來仍有擠泡泡的壓力。

近期壓回原因，主要是Gemini 3展現了強大的生態系、推理以及產生圖片的能力，Google TPU強力追趕NVIDIA，造成了AI是否有下修或者泡沫的疑慮。

不過好消息是，美國近來降息機率持續上揚，更加寬鬆的資金面推升了股市的風險偏好，加上烏俄戰爭停火簽約愈來愈近，未來將有慶祝行情，重建概念、地緣政治風險降低，將推動民生消費以及傳統產業迎來久違的復甦。

目前根據Fedwatch，12月10日降息機率是85%，降息利率將降為3.5-3.75%，明年市場預期將降息2-3碼，進一步把利率降至3%的水準，寬鬆且持續降息的背景下，搭配AI仍然蓬勃發展，台股仍然展望樂觀，近期的拉回是休息，而不是全面轉空，修正過後，明年將重新回到多頭格局。

此外，台灣央行也將在12月18日開會，屆時倘若有新的降息或者降準，或者是有房市鬆綁政策，值得持續留意。

指數目前重新回到月線、季線，再度回到多頭架構，在台積電堅強的基本面帶領下，台股未來仍將有高點可期。尤其市場估計台積電獲利可達75元，未來將往1,500元以上持續推進，將進一步帶動台股，而相關的高權值股票如聯發科、鴻海、台達電、奇鋐等也將隨著AI紅利持續上漲。

展望明年第1季，我們最看好的仍然是AI產業，尤其是明年會進一步放量成長的水冷、BBU（電池備援模組）及CPO產業。這些新的規格將推升相關公司未來持續上漲，散熱可以留意奇鋐、雙鴻。奇鋐的水冷板與分歧管出貨順暢，雙鴻也有所斬獲。

而過去伺服器電池是選配，但GB伺服器因為功耗瞬間波動大，未來BBU將持續擴大採用，包含龍頭AES-KY以及順達等。

消費性電子方面，2026年1月將有CES展，市場仍待AI新應用的推出以及落地，邊緣應用下的手機、筆電換機潮雖然沒有伺服器那麼猛，但低基期將是最大優勢，其中以聯發科為首選，除了天機9600以外，也有跟NVIDIA、Google的合作題材。

CPO方面包含光聖、聯亞等展望樂觀。此外記憶體近期受惠缺貨以及報價上漲，包含群聯、華邦電、南亞科、威剛等拉回可以留意，目前市場看報價至少將上漲到明年第1季。

整體來看，AI供應鏈仍是未來幾年不變的主軸，雖然部分個股評價較高，但可等待拉回伺機布局，包括台積電（2330）、聯發科、鴻海、緯穎、奇鋐、台達電、智邦、AES、定穎、群聯、威剛等。

傳產方面，明年的重頭戲絕對是世界盃足球賽，夏天將看到美加墨世界盃，品牌廠Nike、Adidas、Hoka、On等的備貨潮通常在賽事半年前，也就是第1季開始啟動，其中以專做足球鞋的志強，以及有新廠、新客戶的來億-KY最值得留意。

生技股方面，獲利王美時明年藉由併購Alvogen業績有望翻倍，獲利上看三個股本；保瑞也將陸續有三個大藥拿到藥證，近期並宣布庫藏股，也可以留意。

綜合以上，台股4月來上漲六個月，目前漲多休息、整理籌碼是正常現象，隨著時間靠近年底，外資將開始放假，近期不追高，低基期的績優股將輪流補漲，投資人可以多點耐心。

（作者是第一金投顧董事長）