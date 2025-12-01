鎳價反彈、不銹鋼價走揚 唐榮、燁聯迎接小陽春

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
國際鎳價反彈，不銹鋼價逆勢走揚，唐榮、燁聯有望在年底前迎來小陽春。聯合報系資料照
國際鎳價反彈，單周漲2.5%，進到每公噸1.46萬美元區間，不銹鋼價逆勢走揚，唐榮（2035）、燁聯有望在年底前迎來小陽春，「年終拉尾盤，可以少虧點」。

法人表示，鎳是不銹鋼關鍵合金元素，其價格波動對不銹鋼成本具有高度敏感性。近期鎳價止跌回升，對全球不銹鋼供應鏈，是正面的成本支撐訊號。

根據倫敦金屬交易所LME最新商情，鎳價在2025年11月下旬從低檔反彈，近期現貨價逐步回升至約每公噸1.46萬美元區間，單周漲幅約2.5%。此外，2025年全球不銹鋼市場報告，不銹鋼市場規模預期從2024年約1202億美元擴大到2030年的1574億美元，複合年均成長率約4.6%。

唐榮專家指出，從中長期角度看，不銹鋼需求基本面仍有支撐，而且供應端長期受原料成本、環保壓力、冶煉條件影響。

近期鎳價上漲，全球不銹鋼報價順勢調升，燁聯、唐榮調高12月盤價，將挹注營收獲利空間。雖然目前需求整體仍不旺，但隨著價格走高，再搭配年底工程、基建或換季補貨需求，傳統買氣可能逐步釋放，市場「小陽春」並非不可能。

上櫃不銹鋼廠主管指出，當前全球鋼鐵供應仍然偏寬鬆，庫存調整尚未完全，有可能壓抑鋼價上漲幅度；若下游客戶觀望情緒濃厚，不銹鋼廠漲價可能遭到抵抗，還是有很多瓶頸待突破。

不銹鋼 鎳價

