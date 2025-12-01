快訊

黃金期 後市看俏

經濟日報／ 記者周克威整理

美國開始公布經濟數據情況，非農業就業人數11.9萬人，高於預期、但成長動能較前幾個月減弱，9月失業率小幅上升至4.4%，民間企業新增就業人數則連續第四周負成長，顯示勞動市場出現降溫跡象。

在聯準會最新發布的褐皮書顯示，近幾周美國經濟活動變化不大，就業略有下降，價格溫和上漲，整體來說經濟前景基本表現一般，沒有太多的變動。主要在於市場對美聯準會明年降息預期升溫、美元指數略為回落，加上實質利率下行，增加持有黃金的吸引力，價格緩步上行。

從需求面觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD），黃金持有量從10月20日高位的1,058.66公噸，隨著行情變動略有減緩後再度增加，顯示基金保持一定的多方動能。

從技術面來看，金價於10月創高後出現回檔，11月初時止穩反彈，月中走弱至月線後再度上漲，呈現N字型走勢，指標KD再度翻多向上，金價後市看佳。

投資人除可透過實體黃金與基金參與市場外，台灣期貨交易所上市黃金期貨及台幣黃金期貨合約，分為一般及盤後交易時段符合國內投資人的交易時段，同步全球市場的動態，是另一種投資黃金有利的方式。（華南期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

