快訊

長照漏洞！「家務協助」被無限上綱… 居服員淪廉價清潔工

獨／台灣之盾首波軍購案曝光 台美正合作整合對美9大軍購要價書

國精化獲CCL大廠追單

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

輝達、Google、AWS供應鏈都在搶銅箔基板（CCL），國精化（4722）旗下應用於M7以上高階CCL的關鍵樹脂5G材料，獲得台光電、台燿等CCL大廠猛追單，國精化近期加速、提前擴產。

國精化結合日本化工大廠四國化成、JSR跨入AI高階樹脂領域，近期因應美國雲端服務大廠（CSP）大廠Google等大廠的TPU需求，打入台光電、台燿、斗山等廠家CCL供應鏈，未來一年擴產呈倍數增長。

國精化表示，針對相關客戶內容，公司不便評論。

由於輝達、Google、AWS等AI伺服器需求拉警報，CCL市場緊俏，業界指出，國精化應用於M6以下的PSMA新產線陸續開出試車。隨AI基建帶動板材需求火熱，客戶猛追單，擴產計畫已大舉提前一年。

至於供應情況，國精化表示，目前市場上有供應、開發M7至M9板材的廠商，均已將該公司5G材料納入供應鏈，除供應給Panasonic的產品尚在驗證階段，包含斗山、台光電、台燿、生益科技等板材大廠，目前皆已完成驗證並陸續出貨。

國精化表示，由於CCL產業的材料替換風險相對高，一旦經過客戶認證並導入，原則上在相同產品世代中，供應商地位相對不容易動搖。

隨著國際CSP巨擘如Google、AWS等大力擴建AI基礎設施，CCL供不應求，5G材產線預計明年第1季開始放量出貨，明年第2季將再開兩條產線，屆時產線將增加至三條，年底預計擴充至五條。PSMA樹脂也預計明年第1季開始試車投產，法人並指出，目標產能3,000噸，預計後年初，安南廠產線將全部建置完成，主力生產5G材料及UV光固化材料。此外，國精化為配合下游客戶追單力道，原預計2027年完成五條CCL產線、產能1,400噸，將提前至明年第3季末陸續完成。原訂規劃至2028-2029完成的產能，則預計提前至2027年達標。

國精化自2020年以來，與日本JSR簽署合作協議，投入5G高頻基板材料，主要合作項目包含5G材料、顯示器材料及PI配相模材料等，目前與JSR規劃在研發上投入更多資源，並建置實驗室，以因應CCL廠愈來愈大的需求。

5G 台光電 Google

延伸閱讀

南亞調漲CCL和PP售價 台塑四寶股價強漲

CCL不可或缺的上游原料股─金居

南亞CCL喊漲11月20日生效 台高階廠已先漲一輪了

台積電供應鏈論壇登場 化工族群表態 中華化攻漲停、寫28個月新高

相關新聞

三多頭驅動DRAM產業迎長多 法人點名三台廠供應鏈受惠

受惠於AI伺服器與一般型伺服器的強勁需求帶動，全球記憶體產業正迎來一波罕見的「長多循環」。法人預期，DRAM與NAND ...

凱美AI接單強強滾 明年有望全面成長

國巨集團旗下凱美（2375）跟著母公司國巨一同大咬AI商機，旗下三大產品線均有AI客戶導入，在AI伺服器與電源相關訂單同...

一周盤前股市解析／PCB、電力能源 可留意

台股上周五（28日）開盤小漲12點，終場以上影線紅K上漲71點、收在27,626點，其中，指數盤上震盪收漲，技術面續朝多...

AI 鏈、世足賽概念股 搶鏡

連續上漲好幾個月的台股，近期在融資大增、Gemini橫空出世的背景下，陷入了漲多拉回整理態勢，11月4日的高點28,55...

東捷攻半導體 拚轉盈

設備廠東捷（8064）布局半導體六年有成，今年營收認列集中在下半年，全年可望轉虧為盈。展望2026年，大陸LED、Mic...

廣閎科明年拚績增雙位數

IC設計廠廣閎科（6693）搶搭AI伺服器相關周邊商機，法人看好，廣閎科今年AI伺服器相關電源與散熱應用產品出貨業績比重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。