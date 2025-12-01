快訊

長照漏洞！「家務協助」被無限上綱… 居服員淪廉價清潔工

獨／台灣之盾首波軍購案曝光 台美正合作整合對美9大軍購要價書

美股期 伺機操作

經濟日報／ 記者周克威整理

市場氛圍受聯準會鴿派訊號帶動，過往立場與主席鮑爾一致的官員，已為12月會議可能的降息鋪路，交易員迅速提高降息押注，10年期美債殖利率跌破4%，為一個月來首見。白宮經濟委員會主任哈塞特被視為下一任聯準會主席熱門人選，市場預期將提高明年採取更大幅度降息的可能性。

經濟數據方面，美國9月零售銷售低於預期，顯示消費動能放緩，核心生產者物價通膨（PCE）降至一年來低點2.6%，顯示通膨獲得控制，並沒有如預期受到關稅影響而大幅上揚，支持聯準會降息立場。分析師認為，年底前經濟成長仍穩健，市場對12月降息的預期維持在八成。

英國央行總裁警告AI題材可能引發泡沫，一度造成美股下修，但AI 泡沫論也在近期科技股修正後逐漸淡化，開始築底回溫；整體來看，AI科技股，強者可能有更替現象，而相對弱勢的個股也在修正後走穩，AI泡沫風暴似乎已經將要過去。

整體來看，隨聯準會官員頻頻偏向鴿派的發言，重燃降息預期，另外，AI泡沫風暴暫告一段落，市場瘋狂追捧Gemini題材，趨勢回到偏向樂觀的心態。看好美股後市表現的投資人，可透過美股期貨進行布局。（凱基期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

降息 AI 聯準會

延伸閱讀

群益投顧：AI與降息預期為金融市場主旋律 機會與風險並存

《主廚AI 誰來晚餐》季線潛力股

美股收復失地拚反攻行情 市場押寶Fed降息 寄望下月衝出佳績

00919最後一季配要多少才算合理？知美解析「0.54至0.58元」及格區間

相關新聞

三多頭驅動DRAM產業迎長多 法人點名三台廠供應鏈受惠

受惠於AI伺服器與一般型伺服器的強勁需求帶動，全球記憶體產業正迎來一波罕見的「長多循環」。法人預期，DRAM與NAND ...

凱美AI接單強強滾 明年有望全面成長

國巨集團旗下凱美（2375）跟著母公司國巨一同大咬AI商機，旗下三大產品線均有AI客戶導入，在AI伺服器與電源相關訂單同...

一周盤前股市解析／PCB、電力能源 可留意

台股上周五（28日）開盤小漲12點，終場以上影線紅K上漲71點、收在27,626點，其中，指數盤上震盪收漲，技術面續朝多...

AI 鏈、世足賽概念股 搶鏡

連續上漲好幾個月的台股，近期在融資大增、Gemini橫空出世的背景下，陷入了漲多拉回整理態勢，11月4日的高點28,55...

東捷攻半導體 拚轉盈

設備廠東捷（8064）布局半導體六年有成，今年營收認列集中在下半年，全年可望轉虧為盈。展望2026年，大陸LED、Mic...

廣閎科明年拚績增雙位數

IC設計廠廣閎科（6693）搶搭AI伺服器相關周邊商機，法人看好，廣閎科今年AI伺服器相關電源與散熱應用產品出貨業績比重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。