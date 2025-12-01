新商品及新制度／個股周選擇權 避險優選

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照

臺灣期貨交易所（期交所）將於12月8日推出「個股選擇權」，將每周到期的設計自臺指選擇權延伸至個股。交易人可針對季度財報、法說會、或鎖定關鍵客戶訂單變動、國際運價波動及地緣政治事件等重要時點，精準布局短期部位，靈活管理個股風險，提升資金效率與操作彈性。

首波五檔重量級標的 台積電（2330）、鴻海、聯發科、長榮及緯創

個股周選擇權掛牌方式比照周三到期的臺指周選擇權，除每月第一個周三外，每周三掛牌二周後到期的周契約，搭配第三個周三到期的月契約，形成周周皆有契約到期的完整架構。12月8日將掛牌台積電、鴻海、聯發科、長榮及緯創五檔個股周選擇權，首次周契約到期日為12月10 日 （周三），12月17日（周三）為月契約到期日。

資金效率顯著提升 掌握短期行情波動

周選擇權的存續期間短、權利金較低，資金運用效率更高，有利於「事件前建倉、事件後出場」的短線策略。例如，交易人可利用個股周選擇權，在財報發布前建立部位，並在發布後迅速了結，不僅能有效掌握事件引發的行情波動，也能避免長期持有的不確定性與時間價值侵蝕風險。

此外，周選擇權因時間價值衰減速度較快，對於權利金賣方而言，也是加速取得時間價值的有利工具。無論買方或賣方皆可提升交易效率與策略彈性。

策略應用多元 個股指數雙布局

交易人可隨時依看多、看空或盤整預期，作為周選擇權買方或賣方，也可以進行當沖交易。同時可搭配臺指周選擇權管理大盤風險，再疊加個股周選擇權捕捉個股超額報酬，建構「系統性+個別性」完整避險與交易架構。周選擇權兼具現行個股選擇權優勢與高資金效率，可滿足多元策略需求。

期交所表示，將持續深化商品多樣性、優化市場機制，透過個股周選擇權的短周期與高機動特性，協助交易人精準表達個股短期觀點、縮短曝險期間，提升資金與風險管理效率，進一步強化臺灣期貨市場競爭力與韌性。

