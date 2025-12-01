萬年清在建工程達14億元

萬年清（6624）指出，上半年雖受國際貿易戰衝擊，客戶資本支出延遲致新訂單放緩，但預計新訂單將於明年第1季恢復認列。法人估計，該公司在建工程預計年底達14.2億元，儘管營收表現不及去年，然受惠於產品組合優化、高附加價值專案比重增加及營運效率提升，整體經營績效將優於去年。

展望後市，萬年清表示，主要成長動能來自台灣地區的ESG趨勢、廢水及廚餘能源化。尤其在台電躉售電價誘因下，企業積極轉向廢水厭氧化處理以產製沼氣，公司掌握厭氧生物處理設備技術優勢，成功改造龜山汙水處理廠為綠能發電中心，樹立民生汙水資源化首例。

萬年清表示，將持續投入研發經費及外部合作，以維持產品競爭力。目前已發展六大核心技術設備，近三年申請中專利達六項。其中自行研發的專利光氧化設備，已成功應用於中科台積電的零廢中心，成為新的營收亮點。