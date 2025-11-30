三多頭驅動DRAM產業迎長多 法人點名三台廠供應鏈受惠

受惠於AI伺服器與一般型伺服器的強勁需求帶動，全球記憶體產業正迎來一波罕見的「長多循環」。法人預期，DRAM與NAND Flash供不應求的態勢將比原先預期更久，報價上升循環有望一路延續至2026年下半年，台廠的群聯（8299）、南亞科（2408）、力成（6239）有望因此受惠。

過往記憶體產業若僅依靠供給端製程轉換或短期補庫存，漲價週期通常僅維持2至3季。然而，本次循環由強勁的終端需求驅動，類似於2012年智慧型手機爆發或2016年雲端大廠資本支出大增的時期，預估本波報價上升週期將更長，甚至延續至2026年底。

法人指出，主要驅動因素在於三大關鍵：首先，雲端服務供應商（CSP）對AI Server的訂單高於預期，排擠了其他應用的供應；其次，HBM（高頻寬記憶體）持續供不應求，且其位元產出消耗量大，進一步壓縮一般DRAM產能；最後，原廠擴產幅度有限，多聚焦於製程升級而非大規模新增產能。

在NAND Flash方面，AI應用從運算延伸至儲存，帶動企業級SSD（eSSD）需求爆發。研調機構預估，未來五年eSSD出貨年複合成長率將達30%。近期通路訪查更發現，CSP大廠將儲存需求大幅上修，在供應有限的情況下，大容量QLC與TLC SSD的報價將持續上調。

隨著AI 需求帶動記憶體儲存架構多樣化，加上原廠擴產紀律嚴謹，記憶體產業的榮景預計將成為未來兩年的市場主旋律。