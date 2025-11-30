三多頭驅動DRAM產業迎長多 法人點名三台廠供應鏈受惠

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

受惠於AI伺服器與一般型伺服器的強勁需求帶動，全球記憶體產業正迎來一波罕見的「長多循環」。法人預期，DRAM與NAND Flash供不應求的態勢將比原先預期更久，報價上升循環有望一路延續至2026年下半年，台廠的群聯（8299）、南亞科（2408）、力成（6239）有望因此受惠。

過往記憶體產業若僅依靠供給端製程轉換或短期補庫存，漲價週期通常僅維持2至3季。然而，本次循環由強勁的終端需求驅動，類似於2012年智慧型手機爆發或2016年雲端大廠資本支出大增的時期，預估本波報價上升週期將更長，甚至延續至2026年底。

法人指出，主要驅動因素在於三大關鍵：首先，雲端服務供應商（CSP）對AI Server的訂單高於預期，排擠了其他應用的供應；其次，HBM（高頻寬記憶體）持續供不應求，且其位元產出消耗量大，進一步壓縮一般DRAM產能；最後，原廠擴產幅度有限，多聚焦於製程升級而非大規模新增產能。

在NAND Flash方面，AI應用從運算延伸至儲存，帶動企業級SSD（eSSD）需求爆發。研調機構預估，未來五年eSSD出貨年複合成長率將達30%。近期通路訪查更發現，CSP大廠將儲存需求大幅上修，在供應有限的情況下，大容量QLC與TLC SSD的報價將持續上調。

隨著AI 需求帶動記憶體儲存架構多樣化，加上原廠擴產紀律嚴謹，記憶體產業的榮景預計將成為未來兩年的市場主旋律。

記憶體 SSD AI

相關新聞

十銓獲利帶勁 總座認為2026年記憶體缺貨難緩解

記憶體缺貨議題延燒，品牌暨模組廠十銓（4967）昨（28）日召開線上法說會，總座陳慶文表示，受惠記憶體因雲端服務供應商（...

宏碁擴大工業電腦版圖

宏碁（2353）集團擴大工業電腦事業版圖，昨（28）日宣布攜手盟友Esquarre Vision Limited，分別以...

虹堡2026年營收 估雙位數成長

工業電腦廠虹堡（5258）昨（28）日舉行法說會，受到總體經濟不佳影響，今年營運表現不如預期。展望後市，虹堡指出，今年雖...

台勝科：矽晶圓價看漲

半導體矽晶圓廠台勝科（3535）昨（28）日舉行法說會，預期後續12吋市場受到AI應用帶動，維持強勁成長，邏輯晶片先進製...

金寶四引擎助攻後市

金寶（2312）昨（28）日召開法說會，總經理陳威昌表示，全球不確定因素仍相當多，但有信心各產品線明年出貨表現可望繳出優...

台達電斥資33億 泰國擴廠

台達電（2308）昨（28）日代子公司公告，斥資34.02億泰銖（約新台幣33.25億元）興建泰國BP6廠、BP7廠及B...

