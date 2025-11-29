聯發科目標價 大摩喊1,588

聯發科（2454）昨（28）日股價大漲55元收1,395元，本周狂飆21%成為台股焦點，外資看法也從一面看衰出現戲劇性變化。甫於一個月前連三降聯發科目標價的摩根士丹利（大摩）證券，最新報告風向丕變，將評級上調至「優於大盤」，目標價更從1,288元上修至1,588元，調幅達23%。

大摩在9月22日至10月28日接連三次調降聯發科目標價，從1,800元降至1,588元，再降至1,388元，後又降至1,288元。摩根大通（小摩）證券連兩次調降，最近一次為本周的25日，由1,300元降至1,260元，高盛證券也調降聯發科目標價。

但本周以來聯發科股價節節攀升，累積勁揚21.8%。大摩昨天發布最新個股報告，將聯發科評級由「中立」上調至「優於大盤」，目標價由1,288元升至1,588，調幅達23.2%；瑞銀、麥格理證券也力挺聯發科。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻表示，根據近期供應鏈調查顯示，張量處理器（TPU）需求強勁，聯發科2026年TPU出貨量可望達40萬顆，遠高於先前預估的20萬顆，以平均售價3,500美元計算，預計帶來約14億美元收入。

詹家鴻分析，受惠台積電充足的3奈米代工產能，聯發科2027年出貨量有望倍增至200萬顆（先前預估約100萬顆），推算相關收入可達約70億美元，展現強勁成長動能。

ASIC收入的上行空間來自TPU，也是推動聯發科股價的催化劑，TPU v8的運算晶片設計或許並不完美，但需求強勁，客戶可能會選擇提前拉貨或增加出貨量。

市場傳出Meta正與Google商討2027年採用Google TPU，瑞銀分析師團隊也同步調升聯發科未來TPU業務貢獻預估。瑞銀將聯發科2027年來自TPU的業績由原先預估18億美元上調至40億美元，並預期TPU業務在2028年占聯發科營業利益比重達20%，具體表現取決於聯發科與Google的合作執行進度，聯發科可望和Meta合作ASIC專案，業績還有上行空間。