十銓獲利帶勁 總座認為2026年記憶體缺貨難緩解

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
十銓總經理陳慶文。聯合報系資料照
記憶體缺貨議題延燒，品牌暨模組廠十銓（4967）昨（28）日召開線上法說會，總座陳慶文表示，受惠記憶體因雲端服務供應商（CSP）的AI需求大增導致缺貨，第3季不論收入或毛利率淨利率都有較大成長，單季獲利優於上半年總和，整體看今年獲利不輸去年，本季應對市況會維持較高記憶體庫存。

外界關注記憶體缺貨何時緩解，陳慶文直言這次記憶體因AI需求推升的結構性缺貨不是短期可解決，2026年絕對不可能緩解，2027年下半年或2028年或許有機會。

陳慶文斷言，隨著採購合約到期，2026年上半年將是真正的缺貨，在沒有新產能且AI需求帶動下，看不到價格下降的理由，上半年更會漲價，下半年價格維持高峰。加上2027到2028年還有AI伺服器與DDR5換機潮，未來記憶體占PC整機BOM成本，將從15-20%拉升至25-30%。

法人關注終端價格是否跟不上導致毛利率下降，他則表示，目前看來沒有價格問題，只有缺貨議題。

十銓旗下記憶體產品以DRAM占比65%、NAND Flash約34%；DDR5因單價高，在DRAM營收拉高至84%，目前DDR5的庫存占比約七成，DDR4約28%。採購來源主要是韓系供應商占比最高，約70%；其次美光20%，以及台灣供應商，長期合作夥伴包括南亞科。

十銓前三季稅後淨利2.95億元，受上半年拖累，年減47.5%，前三季每股純益3.47元，隨記憶體市況快速升溫，第3季單季稅後淨利2億元，季增逾17倍。

