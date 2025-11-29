虹堡2026年營收 估雙位數成長
工業電腦廠虹堡（5258）昨（28）日舉行法說會，受到總體經濟不佳影響，今年營運表現不如預期。展望後市，虹堡指出，今年雖有部分專案遞延，但觀察北美、歐洲市場都將延續成長，亞太地區表現可望自谷底回升，目前已有幾個大客戶專案進行中，2026年可望開花結果，預估明年營收將有雙位數成長。但記憶體缺貨漲價將是營運重要風險變數，公司密切觀察。
虹堡今年前十月營收為62.74億元，年減1.5%，去年至今年上旬市場需求低迷，從今年第3季開始已感受到市場慢慢回溫，預計接下來幾季將恢復成長趨勢。
