宏碁擴大工業電腦版圖
宏碁（2353）集團擴大工業電腦事業版圖，昨（28）日宣布攜手盟友Esquarre Vision Limited，分別以15.89億日圓（約新台幣3.18億元）及8.19億日圓（約新台幣1.64億元）投資日本自動辨識及資料擷取（AIDC）解決方案供應商Opticon，分別取得約38%及20%股份。
本案預計於2026年初完成，屆時Opticon將成為宏碁集團第16家上市櫃子公司，將協助Opticon的成長與國際拓展計劃。
宏碁表示，投資案將拓展其AIoT邊緣運算陣容，增加辨識及機器視覺解決方案，並與子公司建碁及振樺電產生綜效。建碁致力發展數位顯示引擎與邊緣運算用途的工業電腦，振樺集團為全球商用智慧物聯網領導品牌，致力於提供O2O整合解決方案與場景定義之智慧邊緣運算平台。
宏碁董事長暨執行長陳俊聖表示，此為宏碁集團延續發展多重事業引擎的策略，Opticon為專精AIDC系統製造的解決方案供應商，產品橫跨2D CMOS元件及1D 雷射／CCD元件的引擎模組、條碼掃描器、手持式電腦及電子貨架標籤。Opticon成立於1976年，為全世界最早專精製造條碼掃描器的公司之一。
Esquarre Vision Limited是由Esquarre Capital所管理基金之全資子公司，執行長鄭傑文為振樺電前董座，宏碁集團入主振樺電後，鄭傑文轉任振樺電旗下工業電腦廠瑞傳董座。
鄭傑文表示，Esquarre將以在嵌入式運算市場的經驗支持Opticon的成長並優化其營運。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言