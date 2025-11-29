宏碁擴大工業電腦版圖

宏碁（2353）集團擴大工業電腦事業版圖，昨（28）日宣布攜手盟友Esquarre Vision Limited，分別以15.89億日圓（約新台幣3.18億元）及8.19億日圓（約新台幣1.64億元）投資日本自動辨識及資料擷取（AIDC）解決方案供應商Opticon，分別取得約38%及20%股份。

本案預計於2026年初完成，屆時Opticon將成為宏碁集團第16家上市櫃子公司，將協助Opticon的成長與國際拓展計劃。

宏碁表示，投資案將拓展其AIoT邊緣運算陣容，增加辨識及機器視覺解決方案，並與子公司建碁及振樺電產生綜效。建碁致力發展數位顯示引擎與邊緣運算用途的工業電腦，振樺集團為全球商用智慧物聯網領導品牌，致力於提供O2O整合解決方案與場景定義之智慧邊緣運算平台。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖表示，此為宏碁集團延續發展多重事業引擎的策略，Opticon為專精AIDC系統製造的解決方案供應商，產品橫跨2D CMOS元件及1D 雷射／CCD元件的引擎模組、條碼掃描器、手持式電腦及電子貨架標籤。Opticon成立於1976年，為全世界最早專精製造條碼掃描器的公司之一。

Esquarre Vision Limited是由Esquarre Capital所管理基金之全資子公司，執行長鄭傑文為振樺電前董座，宏碁集團入主振樺電後，鄭傑文轉任振樺電旗下工業電腦廠瑞傳董座。

鄭傑文表示，Esquarre將以在嵌入式運算市場的經驗支持Opticon的成長並優化其營運。