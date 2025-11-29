台達電斥資33億 泰國擴廠

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

台達電（2308）昨（28）日代子公司公告，斥資34.02億泰銖（約新台幣33.25億元）興建泰國BP6廠、BP7廠及BP P-A廠，因應未來業務發展所需。

台達電日前才宣布以每月約24.3萬美元（約新台幣764.26萬元），租用美國德克薩斯州普萊諾市普萊諾園道西2700號之建物，租賃建物面積226,860平方英尺，使用權資產金額1,410萬美元。

台達電近日積極擴充泰國及美國產能，支應客戶訂單需求。台達電董事長鄭平日前表示，AI資料中心需求強勁，泰國及美國產能很緊，正積極擴產，預計泰國年底將有三座新廠啟用，美國正建置水冷產品產線，兩地將加碼電源、ICT及液冷系統等產能，預期本季到明年第1季營運都滿樂觀的。

鄭平表示，產能吃緊主要是客戶對於下一季或下下季的需求而定，目前非美國市場訂單也很多，已有客戶同意非出貨美國的產品可以在中國大陸生產，有助緩解產能吃緊，水冷產品主要在台灣生產，未來泰國廠也會做水冷，非美系客戶，也可以到中國大陸生產水冷產品，甚至未來也可能在美國建置水冷產品線。

目前台達電美國新廠Plano仍積極建置，鄭平表示，美國廠產能已近飽和，兩年後新廠開出後才有比較大的空間提升產能，因應客戶需求，將先以租廠支應。

延伸閱讀

泰國南部洪災累計145死 政府救災效率引抨擊

2025臺南藝術節壓軸好戲 泰國雙經典本週末接力登場

假訴訟真政治報復？從韓特案看泰國如何淪為全球獨裁者的跨國執法天堂

台達電、光寶科 四檔靚

相關新聞

十銓獲利帶勁 總座認為2026年記憶體缺貨難緩解

記憶體缺貨議題延燒，品牌暨模組廠十銓（4967）昨（28）日召開線上法說會，總座陳慶文表示，受惠記憶體因雲端服務供應商（...

宏碁擴大工業電腦版圖

宏碁（2353）集團擴大工業電腦事業版圖，昨（28）日宣布攜手盟友Esquarre Vision Limited，分別以...

虹堡2026年營收 估雙位數成長

工業電腦廠虹堡（5258）昨（28）日舉行法說會，受到總體經濟不佳影響，今年營運表現不如預期。展望後市，虹堡指出，今年雖...

台勝科：矽晶圓價看漲

半導體矽晶圓廠台勝科（3535）昨（28）日舉行法說會，預期後續12吋市場受到AI應用帶動，維持強勁成長，邏輯晶片先進製...

金寶四引擎助攻後市

金寶（2312）昨（28）日召開法說會，總經理陳威昌表示，全球不確定因素仍相當多，但有信心各產品線明年出貨表現可望繳出優...

台達電斥資33億 泰國擴廠

台達電（2308）昨（28）日代子公司公告，斥資34.02億泰銖（約新台幣33.25億元）興建泰國BP6廠、BP7廠及B...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。