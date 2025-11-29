台達電斥資33億 泰國擴廠

台達電（2308）昨（28）日代子公司公告，斥資34.02億泰銖（約新台幣33.25億元）興建泰國BP6廠、BP7廠及BP P-A廠，因應未來業務發展所需。

台達電日前才宣布以每月約24.3萬美元（約新台幣764.26萬元），租用美國德克薩斯州普萊諾市普萊諾園道西2700號之建物，租賃建物面積226,860平方英尺，使用權資產金額1,410萬美元。

台達電近日積極擴充泰國及美國產能，支應客戶訂單需求。台達電董事長鄭平日前表示，AI資料中心需求強勁，泰國及美國產能很緊，正積極擴產，預計泰國年底將有三座新廠啟用，美國正建置水冷產品產線，兩地將加碼電源、ICT及液冷系統等產能，預期本季到明年第1季營運都滿樂觀的。

鄭平表示，產能吃緊主要是客戶對於下一季或下下季的需求而定，目前非美國市場訂單也很多，已有客戶同意非出貨美國的產品可以在中國大陸生產，有助緩解產能吃緊，水冷產品主要在台灣生產，未來泰國廠也會做水冷，非美系客戶，也可以到中國大陸生產水冷產品，甚至未來也可能在美國建置水冷產品線。

目前台達電美國新廠Plano仍積極建置，鄭平表示，美國廠產能已近飽和，兩年後新廠開出後才有比較大的空間提升產能，因應客戶需求，將先以租廠支應。