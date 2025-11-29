金寶四引擎助攻後市

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

金寶（2312）昨（28）日召開法說會，總經理陳威昌表示，全球不確定因素仍相當多，但有信心各產品線明年出貨表現可望繳出優於今年成績單。

此外，在AI伺服器布局將以高壓直流（HVDC）產品切入，擴大在AI領域產品出貨動能。

針對未來營運展望，陳威昌指出，美國聯準會（Fed）降息腳步、新台幣兌美元匯率以及全球通膨等不確定因素仍相當高，客戶對於明年出貨預期抱持保守態度。

金寶已經備妥產能，看好明年消費性電子、網通、儲存裝置及影像產品等四大領域出貨表現可望優於今年水準。

近期記憶體需求火熱，帶動儲存裝置需求升溫，法人關注儲存裝置業務表現，陳威昌表示，泰國生產據點目前僅使用一半，儲存裝置拉貨動能強勁，另一半已經啟動並量產，搶占這波記憶體熱潮。

金寶近期以充電樁新案順利搶進HVDC市場，以卡位AI伺服器商機。陳威昌指出，從目前輝達（NVIDA）在AI伺服器架構來看，Rubin ultra世代將會採用獨立電源機櫃，衍生大量HVDC市場需求，金寶協同集團子公司電源供應器廠康舒或採取外購方式再行生產製造。

陳威昌強調，金寶在新趨勢不會缺席，包含量子電腦、AI伺服器、電源櫃等新領域皆是。金寶先前公告，董事會通過以1,000萬美元投資量子電腦公司SEEQC，取得SEEQC特別股40萬5,050股，卡位量子電腦商機。

金寶第3季財報先前已經公告。單季合併營收為412.57億元、季增10.3％、年減10.3％；毛利率7％、季增0.5個百分點、年成長0.4個百分點；稅後淨利6.23億元、年減17.5％，與今年第2季相比大幅成長78％，每股純益0.3元。

累計今年前三季合併營收為1,206.09億元，年成長1.4％，稅後淨利16.8億元，年減16.9％，每股純益0.85元。

金寶四引擎助攻後市

