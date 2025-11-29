台勝科：矽晶圓價看漲

半導體矽晶圓廠台勝科（3532）昨（28）日舉行法說會，預期後續12吋市場受到AI應用帶動，維持強勁成長，邏輯晶片先進製程的矽晶圓需求強勁，記憶體相關需求熱度延續至明年，非常樂觀看待記憶體用矽晶圓現貨價上漲的機會。

台勝科累計前十月合併營收為101.31億元，年減1.4％，前三季每股純益為0.8元。

台勝科指出，12吋矽晶圓業績已占整體營收七成以上，第3季12吋產品受到記憶體需求回溫帶動，出貨量增加，8吋出貨量持續低迷。本季用於記憶體的12吋矽晶圓需求持續成長，先進製程產品需求也強勁，成熟製程產品復甦較為緩慢，呈漸進式恢復，8吋矽晶圓的出貨預期將持平。

台勝科也提到，估計後續12吋市場受到AI應用帶動，將維持強勁成長，8吋矽晶圓的出貨量預期仍將持平。用於邏輯晶片先進製程的矽晶圓需求強勁，成熟製程相關產品需求呈現逐步回溫。記憶體相關需求可望持續強勁，並延續到明年。

台勝科表示，因應記憶體市場復甦，將適時調配產能，未來隨著新廠產能逐漸放量，更能滿足所有記憶體客戶的需求。

對於矽晶圓合約價，台勝科強調，合約價格依舊持穩，有效持續進行中，現貨價格則依舊面臨挑戰。

公司給予客戶彈性調整空間，以長約搭配部分現貨價格的方式進行，另一方面積極與客戶簽訂新的長期合約。

針對麥寮新廠產能，台勝科表示，會依市場需求及客戶認證進度，持續加緊腳步調整。

若不含尚在客戶認證中的產能，目前12吋矽晶圓產能利用率已達滿載。新廠是在簽訂長約的前提下擴建，未來不排除與客戶簽訂長約保障的情況下，再洽商新產品導入。