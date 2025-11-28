台勝科法說會／將維持強勁成長 樂觀看待記憶體用矽晶圓現貨漲價

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

半導體矽晶圓台勝科（3532）於28日舉行法說會，該公司表示，預期後續12吋市場受到AI應用帶動，將維持強勁成長，邏輯晶片先進製程的矽晶圓需求強勁，記憶體相關需求也可望持續強勁，並延續到明年。同時，也非常樂觀看待記憶體用矽晶圓現貨價格上漲的機會。

台勝科累計前10月合併營收為101.31億元，年減1.4％，前三季每股純益為0.8元。

台勝科指出，12吋矽晶圓業績已占其整體營收七成以上，第3季12吋產品受到記憶體需求回溫帶動，出貨量增加，8吋出貨量則持續低迷。展望第4季，12吋用於記憶體的矽晶圓需求持續成長，先進製程產品需求強勁，惟成熟製程產品復甦較為緩慢，呈漸進式恢復趨勢。而8吋矽晶圓方面，出貨預期將持平。

同時，台勝科也提到，估計後續12吋市場受到AI應用帶動，將維持強勁成長，8吋矽晶圓的出貨量預期仍將持平。用於邏輯晶片先進製程的矽晶圓需求強勁，成熟製程相關產品需求呈現逐步回溫的趨勢。記憶體相關需求可望持續強勁，並延續到明年。 為因應記憶體市場的復甦，該公司將適時調配產能，而未來隨著新廠產能逐漸放量，相信更能滿足所有記憶體客戶的需求。

另外，對於矽晶圓合約價，台勝科強調，合約價格依舊持穩，且有效持續進行中，現貨價格則依舊面臨挑戰。該公司也給予客戶彈性調整空間，目前是以長約搭配部分現貨價格的方式進行，同時也正積極與客戶簽訂新的長期合約。

聯發科利空雜音難擋漲勢！大摩調升評級與目標價、喊1,588元

聯發科（2454）近期面臨多空雜音不跌反強，本周股價狂飆逾20%成為盤面亮點。根據外資摩根士丹利（大摩）證券最新個股報告...

十銓法說會／記憶體缺貨何時能解？總座陳慶文：2026年絕不可能看到

記憶體缺貨議題持續，各界關注何時能緩解，記憶體品牌暨模組廠十銓（4967）今日召開法說會，期間總座陳慶文回應外界提問時直...

建通搶散熱、電力商機

建通（2460）昨（27）日舉行法說會，總經理何易霖表示，特殊新型銅材需求看增，已切入AI散熱及電力應用（Busbar）...

星通美國大單 來了

關鍵任務通訊業者星通（3025）昨（27）日舉行法說會，公司表示，下半年已擺脫上半年關稅衝擊，第3季出貨回溫，第4季美國...

偉詮電要買1,600張庫藏股

IC設計廠偉詮電（2436）昨（27）日公告，即日起至2026年元月26日止實施庫藏股，預計買回上限1,600張自家股票...

威強電射三箭 衝獲利

工業電腦廠威強電（3022）昨（27）日參加券商主辦的投資論壇，展望後市，威強電指出，網通、醫療與邊緣運算三項主要事業皆...

