台勝科法說會／將維持強勁成長 樂觀看待記憶體用矽晶圓現貨漲價

半導體矽晶圓廠台勝科（3532）於28日舉行法說會，該公司表示，預期後續12吋市場受到AI應用帶動，將維持強勁成長，邏輯晶片先進製程的矽晶圓需求強勁，記憶體相關需求也可望持續強勁，並延續到明年。同時，也非常樂觀看待記憶體用矽晶圓現貨價格上漲的機會。

台勝科累計前10月合併營收為101.31億元，年減1.4％，前三季每股純益為0.8元。

台勝科指出，12吋矽晶圓業績已占其整體營收七成以上，第3季12吋產品受到記憶體需求回溫帶動，出貨量增加，8吋出貨量則持續低迷。展望第4季，12吋用於記憶體的矽晶圓需求持續成長，先進製程產品需求強勁，惟成熟製程產品復甦較為緩慢，呈漸進式恢復趨勢。而8吋矽晶圓方面，出貨預期將持平。

同時，台勝科也提到，估計後續12吋市場受到AI應用帶動，將維持強勁成長，8吋矽晶圓的出貨量預期仍將持平。用於邏輯晶片先進製程的矽晶圓需求強勁，成熟製程相關產品需求呈現逐步回溫的趨勢。記憶體相關需求可望持續強勁，並延續到明年。 為因應記憶體市場的復甦，該公司將適時調配產能，而未來隨著新廠產能逐漸放量，相信更能滿足所有記憶體客戶的需求。

另外，對於矽晶圓合約價，台勝科強調，合約價格依舊持穩，且有效持續進行中，現貨價格則依舊面臨挑戰。該公司也給予客戶彈性調整空間，目前是以長約搭配部分現貨價格的方式進行，同時也正積極與客戶簽訂新的長期合約。