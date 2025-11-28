迅得法說會／搶AI擴產大單 明年PCB「三線齊發」拚獲利躍升

自動化設備大廠迅得（6438）看好AI浪潮帶動半導體與PCB、載板高值化投資升溫，隨著訂單結構持續優化，2026年將迎來晶圓製造、先進封裝與高階PCB、載板同步成長，獲利能力可望明顯升級。

迅得半導體晶圓事業部業務部處長江明昇28日於法說會指出，AI與高階晶片擴產腳步加快，晶圓製造預料將成為公司2026年成長主軸，其次是先進封裝。公司已拿下兩家客戶AMHS訂單，包括一套高重載OHT（無人搬運車）系統，預計明年第1季開始出貨；晶圓廠倉儲系統市占率也由早期約15%拉升至約30%，並在中壢新生廠建置Class 100無塵室，自主開發Wafer Robot，鎖定前段製程高潔淨度商機。

在先進封裝領域，迅得憑藉高彈性客製化與快速上市（time to market）能力，在後段製程設備市占約達50％～60％，受惠AI與高階晶片導入先進封裝，相關建廠與擴產需求持續湧現。載板方面，看好AI伺服器帶動ABF／BT載板於2026年反轉向上，迅得鎖定高階載板廠，推出高荷重OHT、載板級堆棧機（STK）與AI厚重板自動上下料設備，因應多層、大面積與高載重趨勢。

PCB產業則迎來高值化與自動化升級，加上China+1帶動產能外移，迅得預期2026年泰國將成為產能落地高峰，公司泰國廠已完工，將作為海外營運與在地服務基地，並同步深耕美國、日本市場以開發新客戶。

面對中國大陸激烈的價格戰，迅得坦言已調整接單策略，轉向「價值競爭」，優先承作高毛利專案。公司表示，2025年第4季營運將維持穩健平順，隨著產線整合與接單結構優化，2026年第1季營收與獲利表現可望優於今年，在晶圓、封裝、載板與高階PCB市場的成長前景上具相當信心。