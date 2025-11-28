金寶法說會／多方出擊 布局儲存裝置、HVDC及量子運算

金寶（2312）28日召開法說會表示，泰國固態硬碟（SSD）新廠已經完全啟動，生產狀況如火如荼，市場需求仍十分暢旺，也因此公司已啟動擴產計畫。另外透過過往充電樁的合作案，公司具備了高壓直流輸電(HVDC)的技術能力，將會是公司切入AI伺服器的一大關鍵。同時公司積極布局量子電腦領域，斥資3億台幣投資SEEQC,INC，是輝達（NVIDIA）在量子領域的合作對象。

總經理陳威昌表示，目前客戶針對SSD產品給出的預估值持續增加，因此公司決定進行擴產，將產能提前建立起來，未來一旦訂單進來，就能馬上投入生產。SSD的工廠一共有四層樓，目前僅使用一、二樓進行生產，三、四樓則處於佈建階段，未來將會全數投入生產。

再來是HVDC的部分，技術長李盛弘表示，主要會和子公司康舒共同合作，部分由康舒設計，部分由金寶設計，最後在泰國進行生產，其中某些零組件會採取外購，最終出貨會依照客戶之後的需求去做調整。

而針對這次轉投資，陳威昌表示，無論是AI還是量子領域，都是未來的趨勢，金寶不能缺席，因此在接觸多間量子領域的公司後，公司認為SEEQC最值得投資。今年上半年SEEQC和輝達共同推出全球首個全數位化的「古典-量子介面」，邁出實現量子處理器與傳統GPU晶片「晶片對晶片連接」的重要一步。據業內人士表示，量子運算或許將在三到五年內便會發酵。