金寶法說會／多方出擊 布局儲存裝置、HVDC及量子運算

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

金寶（2312）28日召開法說會表示，泰國固態硬碟（SSD）新廠已經完全啟動，生產狀況如火如荼，市場需求仍十分暢旺，也因此公司已啟動擴產計畫。另外透過過往充電樁的合作案，公司具備了高壓直流輸電(HVDC)的技術能力，將會是公司切入AI伺服器的一大關鍵。同時公司積極布局量子電腦領域，斥資3億台幣投資SEEQC,INC，是輝達（NVIDIA）在量子領域的合作對象。

總經理陳威昌表示，目前客戶針對SSD產品給出的預估值持續增加，因此公司決定進行擴產，將產能提前建立起來，未來一旦訂單進來，就能馬上投入生產。SSD的工廠一共有四層樓，目前僅使用一、二樓進行生產，三、四樓則處於佈建階段，未來將會全數投入生產。

再來是HVDC的部分，技術長李盛弘表示，主要會和子公司康舒共同合作，部分由康舒設計，部分由金寶設計，最後在泰國進行生產，其中某些零組件會採取外購，最終出貨會依照客戶之後的需求去做調整。

而針對這次轉投資，陳威昌表示，無論是AI還是量子領域，都是未來的趨勢，金寶不能缺席，因此在接觸多間量子領域的公司後，公司認為SEEQC最值得投資。今年上半年SEEQC和輝達共同推出全球首個全數位化的「古典-量子介面」，邁出實現量子處理器與傳統GPU晶片「晶片對晶片連接」的重要一步。據業內人士表示，量子運算或許將在三到五年內便會發酵。

晶片 輝達 AI 量子電腦

相關新聞

聯發科利空雜音難擋漲勢！大摩調升評級與目標價、喊1,588元

聯發科（2454）近期面臨多空雜音不跌反強，本周股價狂飆逾20%成為盤面亮點。根據外資摩根士丹利（大摩）證券最新個股報告...

十銓法說會／記憶體缺貨何時能解？總座陳慶文：2026年絕不可能看到

記憶體缺貨議題持續，各界關注何時能緩解，記憶體品牌暨模組廠十銓（4967）今日召開法說會，期間總座陳慶文回應外界提問時直...

建通搶散熱、電力商機

建通（2460）昨（27）日舉行法說會，總經理何易霖表示，特殊新型銅材需求看增，已切入AI散熱及電力應用（Busbar）...

星通美國大單 來了

關鍵任務通訊業者星通（3025）昨（27）日舉行法說會，公司表示，下半年已擺脫上半年關稅衝擊，第3季出貨回溫，第4季美國...

偉詮電要買1,600張庫藏股

IC設計廠偉詮電（2436）昨（27）日公告，即日起至2026年元月26日止實施庫藏股，預計買回上限1,600張自家股票...

威強電射三箭 衝獲利

工業電腦廠威強電（3022）昨（27）日參加券商主辦的投資論壇，展望後市，威強電指出，網通、醫療與邊緣運算三項主要事業皆...

