聯發科利空雜音難擋漲勢！大摩調升評級與目標價、喊1,588元

聯發科（2454）近期面臨多空雜音不跌反強，本周股價狂飆逾20%成為盤面亮點。根據外資摩根士丹利（大摩）證券最新個股報告指出，AI ASIC需求優於預期，推升市場後市信心，因此將評級上調至「優於大盤」，目標價更從1,288元上修至1,588元，後市可期。

日前聯發科雖然利空消息不斷，但本周股價不斷節節攀升、勁揚21.8%。事實上，大摩最新將聯發科評級由「中立」上調至「優於大盤」，目標價由1,288元升至1,588元，調幅達23.2%，強勁動能具想像空間。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻表示，在近期大摩舉行的亞太高峰會上，聯發科管理階層再度重申於2025年第3季法說會所提出的展望，表示2026年ASIC業務可望貢獻10億美元，主要來自客戶端「更佳的能見度」所支持；並預估至2027年，相關營收規模有望進一步擴大至數十億美元，持續推動公司成長。

此外，根據近期供應鏈調查顯示，鑑於張量處理器（TPU）需求強勁，聯發科2026年TPU出貨量可望達40萬顆，遠高於先前預估的20萬顆，以平均售價3,500美元計算，預計帶來約14億美元收入。

詹家鴻分析，由於受惠台積電（2330）充足的3奈米代工產能，聯發科2027年出貨量有望倍增至200萬顆（先前預估約100萬顆），推算相關收入可達約70億美元，展現強勁成長動能。

事實上，ASIC收入的上行空間主要來自TPU，也是推動聯發科股價的關鍵催化劑，而TPU v8的運算晶片設計或許並不完美，但在需求強勁的情況下，客戶可能會選擇提前拉貨或增加出貨量。

另外，詹家鴻補充。中國大陸智慧型手機業務在2026年恐將持續面臨挑戰，主因受記憶體成本高漲、利潤壓力與產品規格下修影響，因此已進一步下調2026年智慧型手機出貨量、營收及獲利假設，預期明年第1季至第3季的成長動能表現疲弱。

不過，儘管智慧型手機面臨循環性逆風，但在TPU結構性成長帶動下，整體獲利展望仍有上行空間。為捕捉ASIC長期潛力，大摩將中期成長率預測從8% 上調至9%。因此，儘管短期市況修正，但此刻正是將目光鎖定2026年、布局長線復甦的關鍵時點。