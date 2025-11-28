快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
圖為聯發科副董事長暨執行長蔡力行。圖／本報系資料照片
圖為聯發科副董事長暨執行長蔡力行。圖／本報系資料照片

聯發科（2454）近期面臨多空雜音不跌反強，本周股價狂飆逾20%成為盤面亮點。根據外資摩根士丹利（大摩）證券最新個股報告指出，AI ASIC需求優於預期，推升市場後市信心，因此將評級上調至「優於大盤」，目標價更從1,288元上修至1,588元，後市可期。

日前聯發科雖然利空消息不斷，但本周股價不斷節節攀升、勁揚21.8%。事實上，大摩最新將聯發科評級由「中立」上調至「優於大盤」，目標價由1,288元升至1,588元，調幅達23.2%，強勁動能具想像空間。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻表示，在近期大摩舉行的亞太高峰會上，聯發科管理階層再度重申於2025年第3季法說會所提出的展望，表示2026年ASIC業務可望貢獻10億美元，主要來自客戶端「更佳的能見度」所支持；並預估至2027年，相關營收規模有望進一步擴大至數十億美元，持續推動公司成長。

此外，根據近期供應鏈調查顯示，鑑於張量處理器（TPU）需求強勁，聯發科2026年TPU出貨量可望達40萬顆，遠高於先前預估的20萬顆，以平均售價3,500美元計算，預計帶來約14億美元收入。

詹家鴻分析，由於受惠台積電（2330）充足的3奈米代工產能，聯發科2027年出貨量有望倍增至200萬顆（先前預估約100萬顆），推算相關收入可達約70億美元，展現強勁成長動能。

事實上，ASIC收入的上行空間主要來自TPU，也是推動聯發科股價的關鍵催化劑，而TPU v8的運算晶片設計或許並不完美，但在需求強勁的情況下，客戶可能會選擇提前拉貨或增加出貨量。

另外，詹家鴻補充。中國大陸智慧型手機業務在2026年恐將持續面臨挑戰，主因受記憶體成本高漲、利潤壓力與產品規格下修影響，因此已進一步下調2026年智慧型手機出貨量、營收及獲利假設，預期明年第1季至第3季的成長動能表現疲弱。

不過，儘管智慧型手機面臨循環性逆風，但在TPU結構性成長帶動下，整體獲利展望仍有上行空間。為捕捉ASIC長期潛力，大摩將中期成長率預測從8% 上調至9%。因此，儘管短期市況修正，但此刻正是將目光鎖定2026年、布局長線復甦的關鍵時點。

聯發科 智慧型手機 大摩

相關新聞

聯發科利空雜音難擋漲勢！大摩調升評級與目標價、喊1,588元

聯發科（2454）近期面臨多空雜音不跌反強，本周股價狂飆逾20%成為盤面亮點。根據外資摩根士丹利（大摩）證券最新個股報告...

十銓法說會／記憶體缺貨何時能解？總座陳慶文：2026年絕不可能看到

記憶體缺貨議題持續，各界關注何時能緩解，記憶體品牌暨模組廠十銓（4967）今日召開法說會，期間總座陳慶文回應外界提問時直...

建通搶散熱、電力商機

建通（2460）昨（27）日舉行法說會，總經理何易霖表示，特殊新型銅材需求看增，已切入AI散熱及電力應用（Busbar）...

星通美國大單 來了

關鍵任務通訊業者星通（3025）昨（27）日舉行法說會，公司表示，下半年已擺脫上半年關稅衝擊，第3季出貨回溫，第4季美國...

偉詮電要買1,600張庫藏股

IC設計廠偉詮電（2436）昨（27）日公告，即日起至2026年元月26日止實施庫藏股，預計買回上限1,600張自家股票...

威強電射三箭 衝獲利

工業電腦廠威強電（3022）昨（27）日參加券商主辦的投資論壇，展望後市，威強電指出，網通、醫療與邊緣運算三項主要事業皆...

