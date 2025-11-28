快訊

濱崎步上海演唱會前夕被迫中止 舞台已搭上午才通知

核三最快2027重啟 卓榮泰：若安全無虞「可考慮往這時程規劃」

輔助駕駛惹禍？國一楊梅休息站又撞了 他自撞護欄波及5車釀3人傷

十銓法說會／記憶體缺貨何時能解？總座陳慶文：2026年絕不可能看到

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
十銓總經理陳慶文。記者李孟珊／攝影。
十銓總經理陳慶文。記者李孟珊／攝影。

記憶體缺貨議題持續，各界關注何時能緩解，記憶體品牌暨模組廠十銓（4967）今日召開法說會，期間總座陳慶文回應外界提問時直接預言，因結構性缺貨不是短期可解決，記憶體因CSP需求導致缺貨，目前而言2026年絕對不可能看到，不過2027年下半年或2028年或許有機會。

十銓總經理陳慶文也說，十銓本身受惠記憶體因CSP需求導致缺貨第3季不論收入或毛利率淨利率都有較大成長，庫存維持2-3個月較高庫存，第4季會持續維持可操作的量。

十銓統計，旗下記憶體以DRAM占比65%、NAND Flash約34%其餘為其他，DDR5在DRAM占比84%主要是單位價格高，雖然銷售占比約六成但營收占比較高，DRAM當中DDR5庫存占比約七成，DDR4約28%其餘為DDR3。

採購來源，陳慶文提及，該公司韓系供應商占比最高70%其次美光20%，再後為台灣供應商，但和台廠包含南亞科（2408）維持超過二三十年關係。

就市況，他並斷言，隨合約到期，明年第1季與第2季將是真正的缺貨，屆時在沒有新產能且AI需求快速可確定增加之下，不管甚麼價格都沒貨。

價格方面，2026年看不到原因可讓價格往下，漲價方面預期2026年上半年漲價會比下半年大，至於下半年預估價格維持高峰，之後看2027-2028年AI伺服器與DDR5換機潮，未來記憶體占PC整機BOM成本成本將從15-20%拉升至25-30%。

法人關注終端價格是否跟不上導致毛利率下降，他則回說，目前看來是沒有價格問題只有貨供不出來。

記憶體 十銓

延伸閱讀

00981A亮出近60％績效…股板掀「今年超過50％多不多」論戰

AI熱潮引爆需求！記憶體缺貨來真的 華邦、威剛等大咬商機

威強電射三箭 衝獲利

威聯通12月下旬轉上櫃

相關新聞

聯發科利空雜音難擋漲勢！大摩調升評級與目標價、喊1,588元

聯發科（2454）近期面臨多空雜音不跌反強，本周股價狂飆逾20%成為盤面亮點。根據外資摩根士丹利（大摩）證券最新個股報告...

十銓法說會／記憶體缺貨何時能解？總座陳慶文：2026年絕不可能看到

記憶體缺貨議題持續，各界關注何時能緩解，記憶體品牌暨模組廠十銓（4967）今日召開法說會，期間總座陳慶文回應外界提問時直...

建通搶散熱、電力商機

建通（2460）昨（27）日舉行法說會，總經理何易霖表示，特殊新型銅材需求看增，已切入AI散熱及電力應用（Busbar）...

星通美國大單 來了

關鍵任務通訊業者星通（3025）昨（27）日舉行法說會，公司表示，下半年已擺脫上半年關稅衝擊，第3季出貨回溫，第4季美國...

偉詮電要買1,600張庫藏股

IC設計廠偉詮電（2436）昨（27）日公告，即日起至2026年元月26日止實施庫藏股，預計買回上限1,600張自家股票...

威強電射三箭 衝獲利

工業電腦廠威強電（3022）昨（27）日參加券商主辦的投資論壇，展望後市，威強電指出，網通、醫療與邊緣運算三項主要事業皆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。