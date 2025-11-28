十銓法說會／記憶體缺貨何時能解？總座陳慶文：2026年絕不可能看到

記憶體缺貨議題持續，各界關注何時能緩解，記憶體品牌暨模組廠十銓（4967）今日召開法說會，期間總座陳慶文回應外界提問時直接預言，因結構性缺貨不是短期可解決，記憶體因CSP需求導致缺貨，目前而言2026年絕對不可能看到，不過2027年下半年或2028年或許有機會。

十銓總經理陳慶文也說，十銓本身受惠記憶體因CSP需求導致缺貨第3季不論收入或毛利率淨利率都有較大成長，庫存維持2-3個月較高庫存，第4季會持續維持可操作的量。

十銓統計，旗下記憶體以DRAM占比65%、NAND Flash約34%其餘為其他，DDR5在DRAM占比84%主要是單位價格高，雖然銷售占比約六成但營收占比較高，DRAM當中DDR5庫存占比約七成，DDR4約28%其餘為DDR3。

採購來源，陳慶文提及，該公司韓系供應商占比最高70%其次美光20%，再後為台灣供應商，但和台廠包含南亞科（2408）維持超過二三十年關係。

就市況，他並斷言，隨合約到期，明年第1季與第2季將是真正的缺貨，屆時在沒有新產能且AI需求快速可確定增加之下，不管甚麼價格都沒貨。

價格方面，2026年看不到原因可讓價格往下，漲價方面預期2026年上半年漲價會比下半年大，至於下半年預估價格維持高峰，之後看2027-2028年AI伺服器與DDR5換機潮，未來記憶體占PC整機BOM成本成本將從15-20%拉升至25-30%。

法人關注終端價格是否跟不上導致毛利率下降，他則回說，目前看來是沒有價格問題只有貨供不出來。