國民兵華府遭槍擊 美國計畫重新審查所有綠卡移民

威強電射三箭 衝獲利

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
威強電暨威聯通董事長張明智。 記者吳凱中／攝影
威強電暨威聯通董事長張明智。 記者吳凱中／攝影

工業電腦廠威強電（3022）昨（27）日參加券商主辦的投資論壇，展望後市，威強電指出，網通、醫療與邊緣運算三項主要事業皆持續朝既定計畫推進，整體營運展望正向，預期2026年營收與獲利表現可望同步成長。

威強電說明，2026年亞洲與北美為主要成長區域；歐洲則由工控與設備專案推動。從業務面來看，醫療、邊緣運算、網通與ODM各事業均有成長來源，整體動能多元且穩定。

針對醫療事業，威強電表示，除既有客戶的穩定需求外，明年將有多款新世代產品上市，包括生理訊號閘道主機、呼吸輔助設備及搭載AI運算的內視鏡主機；生技設備需求持續穩定，預期明年出貨可延續今年的水準。整體來看，2026年醫療業務將維持穩健增長，其中亞洲市場成長幅度尤為明顯。

至於網通業務部分，威強電指出，大型防火牆專案機種於今年下半年開始陸續量產，國際市場的新客製化案持續增加，客戶對2026年需求預估上調；符合北美市場5G新標準機種預計於明年第1季量產，並在下半年開始挹注營收。整體而言，威強電看好明年網通成長力道強勁。

威強電今年10月營收達4.91億元，月減2.75%、年減3.57%；累計今年前十月營收54.45億元，年減4.67%。除受到匯率影響外，記憶體缺貨漲價也造成部分衝擊。

針對記憶體漲價缺貨影響，威強電表示，公司已提前與客戶與供應商協調，逐步導入替代方案並推動新規格轉換。另，公司已與客戶完成必要的價格議調，以因應成本變化。

在網通業務方面，威強電指出，標準品多已完成規格升級，客製化產品視客戶需求逐步調整；醫療業務則多數新案已採用最新規格，舊品則備有充足庫存以支援生產；至於ODM業務，多數客戶已提前備料以確保供應。

