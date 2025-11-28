快訊

國民兵華府遭槍擊 美國計畫重新審查所有綠卡移民

星通美國大單 來了

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
星通董事長葉茂林。聯合報系資料照
星通董事長葉茂林。聯合報系資料照

關鍵任務通訊業者星通（3025）昨（27）日舉行法說會，公司表示，下半年已擺脫上半年關稅衝擊，第3季出貨回溫，第4季美國大單開始加入，看好美國基礎建設啟動，包含電力、政府單位及交通基礎建設需求亮眼，尤其電力相關業務受AI帶動，往後幾年都會大幅成長。

近年星通深耕全球電力、自來水、大眾運輸、石油／天然氣、採礦及安全、軍事、國防、警用、航空、海巡等關鍵基礎建設（MCC），並搶進電信市場，該公司近五年來自政府貢獻營收約35%，電力約44%，電信約9%，交通7%。

星通董事長葉茂林指出，全球公用事業、軍事、機場、智慧交通、石油及天然氣等通訊市場持續成長，MCC客戶需求提升，星通持續擴大解決方案，打造「混合式一站式解決方案」，已經展現成效。

葉茂林表示，新一代骨幹設備G7800已經打入11國的電力公司，兩個國家的鐵路及地下鐵，一個國家的天然氣及石油公司及一個國家的電信公司。

葉茂林指出，星通已位居全球前三大MCC解決方案供應商，正積極參與全球各地展會，推廣G7800並與合作夥伴緊密協作，持續拓展公司在全球MCC市場的影響力。

星通上半年營運受美國關稅政策影響，客戶訂單出貨遞延，僅繳出損益兩平左右的成績單，第3季營運大幅回神，單季每股純益1.18元。星通表示，第3季營運明顯回溫，本季來自美國市場大單開始加入出貨，可望推動營運成長。

展望未來，星通指出，排除關稅影響，看好美國基礎建設正開始啟動，包含電力、政府單位及交通基礎建設需求亮眼，尤其電力受AI資料中心帶動，往後幾年都會大幅成長，機場等政府單位及交通基礎建設，也都持續加速建設腳步，都是未來公司成長重點。

基礎建設 美國 市場

延伸閱讀

多明尼加挺美國掃毒　提供空軍基地與機場作後勤

遭五角大廈點名應列「協助解放軍」企業名單 阿里駁斥：毫無依據

川普貿易牌誘中南美 與陸搶地緣影響力

日商加速撤離中國 謝金河揭台灣出口數據變化：全球「脫中入美」格局成形

相關新聞

建通搶散熱、電力商機

建通（2460）昨（27）日舉行法說會，總經理何易霖表示，特殊新型銅材需求看增，已切入AI散熱及電力應用（Busbar）...

星通美國大單 來了

關鍵任務通訊業者星通（3025）昨（27）日舉行法說會，公司表示，下半年已擺脫上半年關稅衝擊，第3季出貨回溫，第4季美國...

偉詮電要買1,600張庫藏股

IC設計廠偉詮電（2436）昨（27）日公告，即日起至2026年元月26日止實施庫藏股，預計買回上限1,600張自家股票...

威強電射三箭 衝獲利

工業電腦廠威強電（3022）昨（27）日參加券商主辦的投資論壇，展望後市，威強電指出，網通、醫療與邊緣運算三項主要事業皆...

鴻勁精密蜜月行情啟動 上市首日飆漲96.66%、收盤攻上2,940元

鴻勁精密（7769）27日掛牌上市首日表現火熱，收盤價來到2,940元，較承銷價1,495元大漲1,445元、漲幅 96...

鴻勁掛牌上市衝上3,000元躍登第五大千金 中籤者落袋150萬元

千金股再添新兵，鴻勁（7769）27日掛牌上市首日蜜月行情超級亮眼，早盤以2,710元開出後一度衝達3,000元， 寫歷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。