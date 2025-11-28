關鍵任務通訊業者星通（3025）昨（27）日舉行法說會，公司表示，下半年已擺脫上半年關稅衝擊，第3季出貨回溫，第4季美國大單開始加入，看好美國基礎建設啟動，包含電力、政府單位及交通基礎建設需求亮眼，尤其電力相關業務受AI帶動，往後幾年都會大幅成長。

近年星通深耕全球電力、自來水、大眾運輸、石油／天然氣、採礦及安全、軍事、國防、警用、航空、海巡等關鍵基礎建設（MCC），並搶進電信市場，該公司近五年來自政府貢獻營收約35%，電力約44%，電信約9%，交通7%。

星通董事長葉茂林指出，全球公用事業、軍事、機場、智慧交通、石油及天然氣等通訊市場持續成長，MCC客戶需求提升，星通持續擴大解決方案，打造「混合式一站式解決方案」，已經展現成效。

葉茂林表示，新一代骨幹設備G7800已經打入11國的電力公司，兩個國家的鐵路及地下鐵，一個國家的天然氣及石油公司及一個國家的電信公司。

葉茂林指出，星通已位居全球前三大MCC解決方案供應商，正積極參與全球各地展會，推廣G7800並與合作夥伴緊密協作，持續拓展公司在全球MCC市場的影響力。

星通上半年營運受美國關稅政策影響，客戶訂單出貨遞延，僅繳出損益兩平左右的成績單，第3季營運大幅回神，單季每股純益1.18元。星通表示，第3季營運明顯回溫，本季來自美國市場大單開始加入出貨，可望推動營運成長。

展望未來，星通指出，排除關稅影響，看好美國基礎建設正開始啟動，包含電力、政府單位及交通基礎建設需求亮眼，尤其電力受AI資料中心帶動，往後幾年都會大幅成長，機場等政府單位及交通基礎建設，也都持續加速建設腳步，都是未來公司成長重點。