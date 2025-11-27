快訊

雲林退休男阿布達比機場遭警帶走扣留杜拜 妻首度視訊揭狀況

聲音顫抖…香港女主播報導宏福苑大火強忍情緒 網友：真實版新聞女王

神達法說會／總座何繼武：明年全球經濟挑戰多 但公司成長沒問題

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

神達（3706）27日召開法說會，總經理何繼武表示，2026年全球經濟依然有很多挑戰跟不確定性，但神達維持成長應該不會有問題。製造布局聚焦北美和亞太兩大區域，電力是選址與擴產的關鍵考量，美國新廠正在擴建中，預計明年第2季到第3季陸續貢獻產能，以滿足人工智慧伺服器與機櫃出貨需求，並於墨西哥擴大營運。

何繼武指出，2025年是充滿變化及挑戰一年，從川普解放日後，造成很多驚奇，但公司很早進行海外布局，在歐美地區有工廠，因此今年能夠維持成長態勢。

展望2026年，何繼武表示，2026年全球經濟依然有很多挑戰跟不確定性，除了地緣政治影響外，2026年全球經濟成長率預計也不會太好，加上很多國家的債務問題，儘管如此，但神達依然有完整策略方向因應。

神達因目前正在進行可轉債發行（ECB），因此未釋出2026年業績展望。不過何繼武認為，通常下半年表現會比上半年好，且2026年成長「應該不會有問題」。

在製造方面，神達主要聚焦亞太區及北美市場，其中，美國廠擴建當中，新廠預計將於2026年第2季到第3季陸續啟用，同時墨西哥的營運也持續擴張，形成跨據點的區域生產網絡。

而在亞太地區，神達在台灣除了既有的竹科廠外，竹南廠也開始投入生產，中國大陸廠區則不會擴建，至於越南廠已完工，於本季開始試產，預計明年啟動製造。

此外，針對近期記憶體缺貨漲價影響，神達回應，公司採取策略性採購方式，同時不同客戶與產品組合的敏感度也不同，有些產品受到影響相對較小。此外，因公司對部分通路客戶，具備一定的定價主導權，因此雖然DRAM上漲確實造成成本壓力，但整體衝擊有限。

資本支出方面，神達表示，隨著產能持續擴大，設備與廠房投資也會相應增加，預期明年在因應成長需求下，資本支出「會有比較高的金額」，並在合理規劃下支持產能擴張。

神達 資本支出

延伸閱讀

緯創、神達 押逾五個月

緯創、神達 權證選逾60天

全民權證／神達 兩檔馬力強

全民權證／神達 選價內外10%

相關新聞

鴻勁精密蜜月行情啟動 上市首日飆漲96.66%、收盤攻上2,940元

鴻勁精密（7769）27日掛牌上市首日表現火熱，收盤價來到2,940元，較承銷價1,495元大漲1,445元、漲幅 96...

鴻勁掛牌上市衝上3,000元躍登第五大千金 中籤者落袋150萬元

千金股再添新兵，鴻勁（7769）27日掛牌上市首日蜜月行情超級亮眼，早盤以2,710元開出後一度衝達3,000元， 寫歷...

鴻海2026大爆發？ GB300、ASIC 伺服器、蘋果新機三動能齊發

鴻海（2317）整體展望轉佳，法人預期2025年第4季至2026年，將由GB300、ASIC伺服器出貨帶動AI業務成長；...

鴻海擴大威州 AI 基建 四年期營運獎勵計畫熱轉 拓展伺服器製造

鴻海（2317）昨（26）日宣布投資美國威斯康辛州5.69億美元（約新台幣178.7億元）擴大當地AI基礎設施，鴻海累計...

神達揪伴衝刺印度市場

神達（3706）搶攻印度市場，旗下子公司神雲科技昨（26）日宣布與Redington Limited簽署全新經銷合作協議...

仁寶搶兆元國防商機

台灣將啟動史上最大國防特別預算，總額達1.25兆元，強化不對稱戰力，無人機更是重點項目，代工大廠仁寶（2324）挾掌握不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。