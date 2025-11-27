神達法說會／總座何繼武：明年全球經濟挑戰多 但公司成長沒問題

神達（3706）27日召開法說會，總經理何繼武表示，2026年全球經濟依然有很多挑戰跟不確定性，但神達維持成長應該不會有問題。製造布局聚焦北美和亞太兩大區域，電力是選址與擴產的關鍵考量，美國新廠正在擴建中，預計明年第2季到第3季陸續貢獻產能，以滿足人工智慧伺服器與機櫃出貨需求，並於墨西哥擴大營運。

何繼武指出，2025年是充滿變化及挑戰一年，從川普解放日後，造成很多驚奇，但公司很早進行海外布局，在歐美地區有工廠，因此今年能夠維持成長態勢。

展望2026年，何繼武表示，2026年全球經濟依然有很多挑戰跟不確定性，除了地緣政治影響外，2026年全球經濟成長率預計也不會太好，加上很多國家的債務問題，儘管如此，但神達依然有完整策略方向因應。

神達因目前正在進行可轉債發行（ECB），因此未釋出2026年業績展望。不過何繼武認為，通常下半年表現會比上半年好，且2026年成長「應該不會有問題」。

在製造方面，神達主要聚焦亞太區及北美市場，其中，美國廠擴建當中，新廠預計將於2026年第2季到第3季陸續啟用，同時墨西哥的營運也持續擴張，形成跨據點的區域生產網絡。

而在亞太地區，神達在台灣除了既有的竹科廠外，竹南廠也開始投入生產，中國大陸廠區則不會擴建，至於越南廠已完工，於本季開始試產，預計明年啟動製造。

此外，針對近期記憶體缺貨漲價影響，神達回應，公司採取策略性採購方式，同時不同客戶與產品組合的敏感度也不同，有些產品受到影響相對較小。此外，因公司對部分通路客戶，具備一定的定價主導權，因此雖然DRAM上漲確實造成成本壓力，但整體衝擊有限。

資本支出方面，神達表示，隨著產能持續擴大，設備與廠房投資也會相應增加，預期明年在因應成長需求下，資本支出「會有比較高的金額」，並在合理規劃下支持產能擴張。