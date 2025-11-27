威強電看好網通、醫療動能 預期2026年營收、獲利同步成長

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠威強電（3022）27日參加券商主辦的投資論壇，展望後市，威強電指出，網通、醫療與邊緣運算三項主要事業皆持續朝既定計畫推進，整體營運展望正向，預期2026年可望呈現營收與獲利同步成長。

展望後市，威強電指出，2026年亞洲與北美為主要成長區域；歐洲則由工控與設備專案推動；從業務面來看，醫療、邊緣運算、網通與ODM各事業均有成長來源，整體動能多元且穩定。

針對醫療事業，威強電表示，除了既有客戶的穩定需求外，明年將有多款新世代產品上市，包括生理訊號閘道主機、呼吸輔助設備及搭載AI運算的內視鏡主機；生技設備需求持續穩定，預期明年出貨可延續今年水準；整體來看，2026年醫療業務將維持穩健增長，其中亞洲市場成長幅度尤為明顯。

而在網通業務部分，威強電指出，大型防火牆專案機種於今年下半年開始陸續量產，國際市場的新客製化案持續增加，客戶對2026年需求預估上調；符合北美市場5G 新標準機種預計於明年第1季量產，並在下半年開始挹注營收；整體而言，威強電看好明年網通成長力道強勁。

威強電今年10月營收4.91億元，月減2.75%、年減3.57%；累計威強電今年前十個月營收為54.45億元，年減4.67%。除了受到匯率影響外，記憶體缺貨漲價也造成部分衝擊。

針對記憶體漲價缺貨影響，威強電表示，公司已提前與客戶與供應商協調，逐步導入替代方案並推動新規格轉換。另，公司已與客戶完成必要的價格議調，以因應成本變化。

在網通業務方面，威強電指出，標準品多已完成規格升級，客製化產品視客戶需求逐步調整；醫療業務則多數新案已採用最新規格，舊品則備有充足庫存以支援生產；至於ODM業務，多數客戶已提前備料以確保供應。

威強電 網通 營收

