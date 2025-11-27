建通法說會／銅材切入AI散熱應用 明年可望擴大出貨

建通（2460）27日舉行法說會，總經理何易霖表示，特殊新型銅材需求看增，已經切入AI散熱及電力應用（Busbar）等產品的原料，並與客戶合作開發微通道液冷產品（MLCP），明年台灣廠的特殊新型銅材可望成長50到100%。

建通在台灣高雄的特殊新型銅材廠今年3月量產，產品包括高導電匯流銅排、異型導體銅材、平板材、細晶銅桿、無氧壓延銅箔等各項特殊新型銅材，使得營收逐月提升，9、10月占整體營收突破一成，今年前10個月營收比重來到7.3%。

建通指出，今年主要客戶為訂單式生產，目前客戶在品質及交期上反應良好，預計明年將與主要客戶洽談年度供貨合約，加上隨著新應用布局相繼發酵，明年特殊新型銅材產出將進一步提升，高雄廠可望擺脫虧損，開始獲利。

中國大陸市場方面，新型國標半絕緣插頭GB1002-2024版強制規範，將於2027年8月起全面使用，建通擁有發明專利製程優勢，已涉入領域有電器電源線、車用電源線、排插及適配器等，何易霖說，新型國標半絕緣插頭在第2季起營收逐步增加，目前營收占比約25%，預期明年下半年將顯著放量，比重有機會拉升至75%。

越南廠則透過垂直整合煉銅產業，並增加外購銅下料，搭配自行煉銅製程發揮優勢，2025年度煉銅產量維持高檔，且外購銅下料今年前10個月達212.7噸。