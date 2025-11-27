建通法說會／銅材切入AI散熱應用 明年可望擴大出貨
建通（2460）27日舉行法說會，總經理何易霖表示，特殊新型銅材需求看增，已經切入AI散熱及電力應用（Busbar）等產品的原料，並與客戶合作開發微通道液冷產品（MLCP），明年台灣廠的特殊新型銅材可望成長50到100%。
建通在台灣高雄的特殊新型銅材廠今年3月量產，產品包括高導電匯流銅排、異型導體銅材、平板材、細晶銅桿、無氧壓延銅箔等各項特殊新型銅材，使得營收逐月提升，9、10月占整體營收突破一成，今年前10個月營收比重來到7.3%。
建通指出，今年主要客戶為訂單式生產，目前客戶在品質及交期上反應良好，預計明年將與主要客戶洽談年度供貨合約，加上隨著新應用布局相繼發酵，明年特殊新型銅材產出將進一步提升，高雄廠可望擺脫虧損，開始獲利。
中國大陸市場方面，新型國標半絕緣插頭GB1002-2024版強制規範，將於2027年8月起全面使用，建通擁有發明專利製程優勢，已涉入領域有電器電源線、車用電源線、排插及適配器等，何易霖說，新型國標半絕緣插頭在第2季起營收逐步增加，目前營收占比約25%，預期明年下半年將顯著放量，比重有機會拉升至75%。
越南廠則透過垂直整合煉銅產業，並增加外購銅下料，搭配自行煉銅製程發揮優勢，2025年度煉銅產量維持高檔，且外購銅下料今年前10個月達212.7噸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言