記憶體族群中力積電大漲4.7% 大摩這樣看
記憶體族群近來隨勢回檔修正後，27日重啟漲勢。其中力積電（6770）由於外資看好隨DDR4、DDR3價格上揚，可望提升產能利用率並回補獲利，因此吸引買盤追捧，激勵股價大漲4.7%，頗有再現另一波多頭漲勢的機會。
外資摩根士丹利（大摩）證券指出，市場低估DDR4的重要性，不僅資料中心交換器仰賴 DDR4，GPU與CPU伺服器及儲存伺服器同樣需要大量的DDR4，使舊世代記憶體出現結構性需求復甦，價格有望一路漲至明年首季。
其中力積電方面，大摩認為，隨DDR4、DDR3價格上揚，可望提升產能利用率，並帶動2026年營收將較今年大增27%且顯著回補獲利，因此將目標價由35元調升至41元，調幅17%，給予「優於大盤」評等。
