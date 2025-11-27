鴻勁精密蜜月行情啟動 上市首日飆漲96.66%、收盤攻上2,940元
鴻勁精密（7769）27日掛牌上市首日表現火熱，收盤價來到2,940元，較承銷價1,495元大漲1,445元、漲幅 96.66%，盤中最高攻上3,000元，成交量約4,619張，成交值逾百億元，搶盡台股設備族群風采。
鴻勁以ATC主動式溫控系統與高併測技術為核心，鎖定AI／HPC高功耗晶片測試需求，提供水冷、氣冷與冷媒等多元配置方案，協助客戶在高功率與嚴苛散熱條件下維持測試環境穩定。公司並積極布局矽光子（Silicon Photonics）與共同封裝光學（CPO）等先進封裝測試市場，其SLT分類機已導入矽光子模組量產，與北美、新加坡、台灣及以色列客戶共同開發中長期量產專案。
在半導體設備領域，鴻勁以分選機產品打出名號，據內部推估2024年在全球分選機市場市占率約達三成以上，顯示在測試設備領域具領先優勢。公司為因應 AI 與高功耗應用帶來的訂單成長，已啟動第四廠擴建計畫，預計2028年啟用，未來將持續朝超低溫、超高功率與多工位整合設備方向發展，強化先進封裝測試解決方案平台。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言