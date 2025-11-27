鴻勁精密蜜月行情啟動 上市首日飆漲96.66%、收盤攻上2,940元

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
鴻勁今上市掛牌，圖中左三為董事長謝旼達；左二為總經理張簡榮力；左一為資深副總經理翁德奎；右一為副總經理趙振明。公司／提供
鴻勁精密（7769）27日掛牌上市首日表現火熱，收盤價來到2,940元，較承銷價1,495元大漲1,445元、漲幅 96.66%，盤中最高攻上3,000元，成交量約4,619張，成交值逾百億元，搶盡台股設備族群風采。

鴻勁以ATC主動式溫控系統與高併測技術為核心，鎖定AI／HPC高功耗晶片測試需求，提供水冷、氣冷與冷媒等多元配置方案，協助客戶在高功率與嚴苛散熱條件下維持測試環境穩定。公司並積極布局矽光子（Silicon Photonics）與共同封裝光學（CPO）等先進封裝測試市場，其SLT分類機已導入矽光子模組量產，與北美、新加坡、台灣及以色列客戶共同開發中長期量產專案。

在半導體設備領域，鴻勁以分選機產品打出名號，據內部推估2024年在全球分選機市場市占率約達三成以上，顯示在測試設備領域具領先優勢。公司為因應 AI 與高功耗應用帶來的訂單成長，已啟動第四廠擴建計畫，預計2028年啟用，未來將持續朝超低溫、超高功率與多工位整合設備方向發展，強化先進封裝測試解決方案平台。

