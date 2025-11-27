中信投顧上看台股明年上3萬點 看好AI及加密貨幣發展

中信投顧今日舉行2026年投資展望說明會，綜觀來年經濟局勢，中信投顧認為全球經濟將迎來「金髮老人軟著陸」，主要中央銀行採「預防性降息」，且「弱勢美元」格局有利新興市場，且預期明年馬年台股將「先蹲後跳」，中信投顧更預估台股高點可望上看3萬點，比起目前大盤還有上漲逾2000點空間。

對於加密貨幣在資產配置的重要性與日俱增，中信投顧分析，比特幣與以太幣現貨ETF（指數型股票基金）資金穩定流入，且因與傳統資產相關性低，呈現分散風險效果，並看好隨著降息循環釋放流動性，以及美國三大法案加速穩定幣發展，中信投顧樂觀展望加密貨幣市場後市，中信投顧也看好這些新興趨勢將深刻影響市場格局並帶來新的投資機會。

中信投顧指出，AI熱潮仍未停歇，AI基礎設施市場預計在2025至2030年將有40%以上的年複合成長率，且AI算力至2030年仍將處於供不應求的狀態。

中信投顧也分析，從輝達（NVIDIA）的Blackwell Ultra、Rubin到Feynman平台，以及 超微（AMD）的MI350系列晶片，AI晶片與系統升級持續推進；同時，傳統雲端服務供應商（CSP）與新興的Neocloud業者（如CoreWeave）都在AI上加碼投資，將進一步推動供應鏈中相關公司的發展。

中信投顧也觀察，AI技術推動自動駕駛與人形機器人技術的加速發展。特斯拉（Tesla） FSD v14已獲正面回饋，而Figure AI與Tesla Optimus目標在2026年陸續推進，隨產品優化與產量放大，將逐步進入家庭與商用場景。同時在高速數據傳輸方面，雖然銅線解決方案（如AEC）在800G短距傳輸仍具成本優勢，但市場高度關注光學方案，中信投顧預期1.6T世代仍將以可插拔光收發模組為主，需求持續上修。

中信投顧也提醒散熱技術的重要性在硬體技術不容忽視。隨著輝達等AI伺服器平台功耗倍數成長，整櫃功耗將達300kW以上，散熱已成系統架構的核心。液冷將成為AI基礎設施的標準配置，並催生出MCCP（微通道水冷板）與MCL（晶片級散熱）等進階技術。

中信投顧也看好， AI正引領醫療革命，特別是在「加速藥物探索與開發」 （如Insilico Medicine與AlphaFold）、「個人化精準醫療」 與「疾病診斷與預測」。AI影像診斷是目前發展最成熟的方向之一，而未來趨勢包括多模態AI平台、數位孿生臨床試驗、及AI驅動的個人化醫療。