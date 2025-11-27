快訊

鴻勁掛牌上市衝上3,000元躍登第五大千金 中籤者落袋150萬元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
鴻勁精密董事長謝旼達。記者李孟珊／攝影。
鴻勁精密董事長謝旼達。記者李孟珊／攝影。

千金股再添新兵，鴻勁（7769）27日掛牌上市首日蜜月行情超級亮眼，早盤以2,710元開出後一度衝達3,000元， 寫歷史新高，大漲1,505元，漲幅100.66%，一舉躍登第五大千金股，中籤者若賣出，將大賺150.5萬元。

鴻勁27日掛牌上市，承銷價1,495元，掛牌前公開申購的中籤率僅1.84%，美系外資最新報告首評鴻勁，給予「買進」評等，目標價竟上看4,000元；鴻勁早盤以2,710元開出，上漲1,215元，股價一度衝達3,000元，創歷史新高價，盤中漲幅逾90%。

鴻勁競價拍賣最低得標價為1,930元，最高得標價格2,285元，得標加權平均價格2,030.37元；公開申購張數3,299張，合格件數達17萬9,233筆，中籤率1.84%。

鴻勁主要提供一站式半導體測試方案，產品線包括FT測試分類機、SLT測試分類機、主動式溫控系統（ATC）等；客戶包括全球主要IC設計公司、封測廠及IDM廠，終端應用則涵蓋AI運算、伺服器、車用電子、智慧手機與3C產品等。

鴻勁累計今年前3季合併營收209.95億元，營業利益109.42億元，稅後純益86.5億元，每股純益53.54元；鴻勁10月合併營收29.21億元，創下新高，年增95.15%，累計今年前10月合併營收239.16億元，年增127.15%。

美系外資看好鴻勁將是布局AI/HPC測試爆發行情的最佳受益廠商，首次將鴻勁納入追蹤個股，給予「買進」評等，目標價上看4,000元；在美系外資喊出4,000元目標價前，外資Aletheia資本的報告同樣看好鴻勁成長空間大，上調鴻勁2026~2027年預估獲利，建議「買進」，目標價由2,500元調高至3,500元，升幅40%。

