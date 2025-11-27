鴻海2026大爆發？ GB300、ASIC 伺服器、蘋果新機三動能齊發

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
鴻海。 路透
鴻海（2317）整體展望轉佳，法人預期2025年第4季至2026年，將由GB300、ASIC伺服器出貨帶動AI業務成長；同時，2026年美系大客戶預計推出新款手機，可望帶動消費性電子重回成長軌道，因此維持「買進」評等。

展望2026年，法人指出，鴻海雲端網路（AI伺服器）仍將是主要成長引擎，隨GB300正式量產、ASIC伺服器出貨逐年提升，加上四大CSP客戶加碼資本支出，預估雲端網路業務營收將年增約20%。

在消費性智能裝置方面，彭博報導蘋果將於2026年導入更完整的AI功能，讓Siri具備全語音操控iPhone的能力，市場也預期蘋果將於2026年下半年推出首款折疊iPhone，並與iPhone18系列同步亮相，為市場增添話題與換機動能。

法人指出，根據研調機構預估，2026年iPhone銷量將達2.34億支、年增4%。在電腦終端（NB與平板）方面，DIGITIMES預測2026年NB出貨量亦將年增4%。

其他事業方面，電動車進度持續推進：Model B小型純電休旅車預計於2025年第4季上市；與三菱合作開發的電動車則將在2026年下半年於澳洲與紐西蘭市場開售，為營運增添新動能。

iPhone 市場

