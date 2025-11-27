快訊

香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

鴻海擴大威州 AI 基建 四年期營運獎勵計畫熱轉 拓展伺服器製造

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海。 路透

鴻海（2317）昨（26）日宣布投資美國威斯康辛州5.69億美元（約新台幣178.7億元）擴大當地AI基礎設施，鴻海累計在威州投資逾20億美元（超過新台幣628億元），拓展全球AI伺服器版圖。

鴻海表示，在威州未來四年期營運獎勵計畫已獲得威州經濟發展公司（WEDC）批准，鴻海將擴大在威州布局，重點投入AI基礎設施。預估將為當地拉辛郡（Racine County）創造近1,400個新工作機會。

鴻海表示，擴大在威州的製造版圖，主要為滿足美國客戶不斷增長的需求，並強化美國本土供應鏈，支持資料管理創新，建立新一代技術韌性。WEDC副秘書長暨營運長Sam Rikkers表示，WEDC一直致力確保鴻海在威州的成功與成長，這項新修訂反映出鴻海作為全球領先製造商之一，也願意選擇在威州持續發展。

鴻海產品長暨美國地區總經理蕭才祐表示，隨著對數據基礎設施的需求持續增長，在美國鴻海會努力滿足客戶彈性且大規模的需求。威州的員工占鴻海在美國員工總數近四分之一，未來隨著第二階段的專案計畫展開，威州員工人數在2030年前將翻倍成長。

WEDC已批准的鴻海獎勵計畫中 ，鴻海規劃額外投入5.69億美元 ，擴大在拉辛郡的營運，未來四年創造1,374個工作機會。

