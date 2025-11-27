神達揪伴衝刺印度市場
神達（3706）搶攻印度市場，旗下子公司神雲科技昨（26）日宣布與Redington Limited簽署全新經銷合作協議，神雲表示，透過此次合作，神雲科技與Redington將結合雙方優勢，攜手滿足印度市場對高效能、節能伺服器解決方案的龐大需求。業界看好，合作案有望為神達伺服器業務再添新動能。
神雲表示，印度目前以約1,615億美元的IT基礎建設投資額領先亞太地區，其快速的數位轉型正帶動雲端運算、人工智慧、高速網路與資安領域的蓬勃發展。
神雲亞太區業務總監陳玟錡指出，印度是全球最具潛力、發展最快速的資料中心市場之一，同時也是神雲科技的重要戰略市場。
Redington為聯華神通集團成員之一，總部位於印度，在亞太及中東地區40個國家擁有深厚且長期市場布局。
