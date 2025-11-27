宏碁新兵 海柏特將上櫃

宏碁集團「老虎隊」將再添新兵，海柏特（6884）昨（26）日舉行上櫃前業績發表會。展望後市，海柏特預計在第4季營運轉強下，2025年全年營收持續成長。海柏特董事長侯知遠並樂觀看待2026年營運，隨著公司評估跨入新市場，以及持續擴增服務產品下，目標明年營收雙位數成長。

海柏特主要業務為多品牌電子資訊產品售後服務，已累積近50家國際品牌維修授權，提供涵蓋品牌授權售後服務（含主板級高階維修）、國際客服與附加價值服務等一站式跨境售後解決方案，產品品項涵蓋全球知名品牌手機、電腦、遊戲機、電子書、數位樂器等。

海柏特今年前三季營收8.45億元，稅後純益2,311萬元，每股純益1.42元。海柏特執行長林俊男指出，今年有關稅問題，整個大環境不太好，加上東南亞有選舉，因此前三季表現未達預期，但第4季營運已轉強，因此目標今年營收仍是超越去年，明年目標是雙位數成長。