榮創車用營收躍主引擎

LED廠榮創（3437）昨（26）日舉行法說會，公司表示，受惠於車用Mini LED與高毛利AR、VR光機模組比重增加，產品組合持續優化，明年整體營運表現可望優於今年。其中，Mini LED在車用領域的營收占比已從去年約11%翻倍成長至今年第3季的23%，躍為主要成長動能。

業界預期，Mini LED TV具價格與性能優勢，滲透率持續提高，估出貨量在2025年至2027年間成長50%。

榮創指出，Mini LED應用已擴大至高階車用面板及車用照明領域，未來營運成長動能將來自車用與光機模組兩大主軸；且Mini LED在車用背光已是大勢所趨，一線品牌客戶的車用面板和照明產品將於2026年逐步進入量產階段，可望為公司帶來新營收動能。

榮創透露，正積極配合美系客戶進行多場區的產品認證與供應鏈分散，以應對高關稅帶來的直接影響。目前銷售區域以亞洲為主，占比達五至六成，而美中貿易地緣政治是影響車用產品出貨的最大不確定性因素。

新產品布局方面，榮創在AR與VR光機模組領域已切入美系及中國大陸供應鏈，並自去年起貢獻營收。業界指出，VR產品因技術相對成熟，且銷售點主要位於亞洲市場，預期明年將開始放量，對營收有較佳助益。

在模組化策略上，榮創透過子公司榮諭科技分工合作，由公司專注元件開發榮諭負責模組設計與服務，藉由垂直整合加速產品開發時程並強化客戶黏著度。

此外，榮創積極開發多樣化感測器元件，目前已進入規模化量產階段，將為2026年注入新營收動能，並鎖定車用與人形機器人兩大新興應用市場。而高階AR與感測器業務具有較高的毛利率，能有效優化整體獲利結構。