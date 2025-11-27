快訊

香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

宏正搶進伺服器機房

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

宏正自動科技（6277）昨（26）日指出，2026年將是AI科技硬體爆發式成長的關鍵，除大型CSP外，中大型企業也有內建AI算力需求，宏正進軍AI伺服器機房，串連遠近管理核心技術，搶進AI商機。

宏正昨舉行營運績效暨新品發表會，宏正財務長暨發言人田慶威表示，今年上半年雖有關稅影響，但全年營運倒吃甘蔗，尤其亞洲市場表現亮眼，加上新產品陸續上市，營運成長可期。

宏正資深副總林勇達分享，未來AI基建高密度化、控制室智慧可視化及桌面共享跨平台應用成趨勢，2026年將是AI科技硬體爆發性成長的關鍵轉捩點，全球AI布建市場進入百家爭鳴期。

林勇達指出，宏正進軍AI伺服器高階機房解決方案，包含ORV3機櫃產品，近端機房管理、遠端機房管理及智慧型三相電源解決方案，掌握KVM遠近管理核心控制力強，敏捷供應鏈及全方位機房整合，打造完整AI機房管理解決方案，已打入環境測試設備製造業、網通設備製造業、汽車產業機房建置、半導體設計業等。

林勇達觀察，2025年以高階AI需求為主，但愈來愈多中大型企業思考AI布局，為保護自家資料，自建AI算力，是宏正的機會。

林勇達認為，AI技術快速崛起也驅動資安攻防加速，面對政府、國防、醫療、金融等高敏產業對資料嚴格防護的要求，宏正推出全球首款5K規格的Universal Secure KVM系列方案，打造更嚴密的防護架構。

AI 市場 伺服器

延伸閱讀

金門檢警破獲跨縣市性交易網 初估獲利破千萬主嫌羈押禁見

詐團主謀歐俞彤騙158億辯「不知詐術」重判24年 合議庭：贓款已難追回

架設2千個假投資網站騙157億元 「台版Jisoo」歐俞彤重判24年

影／境外機房訊號偽台灣市話...台中詐團發話40萬通騙3億 19人落網

相關新聞

鴻海擴大威州 AI 基建 四年期營運獎勵計畫熱轉 拓展伺服器製造

鴻海（2317）昨（26）日宣布投資美國威斯康辛州5.69億美元（約新台幣178.7億元）擴大當地AI基礎設施，鴻海累計...

神達揪伴衝刺印度市場

神達（3706）搶攻印度市場，旗下子公司神雲科技昨（26）日宣布與Redington Limited簽署全新經銷合作協議...

仁寶搶兆元國防商機

台灣將啟動史上最大國防特別預算，總額達1.25兆元，強化不對稱戰力，無人機更是重點項目，代工大廠仁寶（2324）挾掌握不...

創意10月 EPS 1.45元 環科0.27元

特殊應用IC（ASIC）設計服務商創意（3443）昨（26）日應主管機關要求，公布自結10月歸屬母公司業主淨利1.95億...

宏碁新兵 海柏特將上櫃

宏碁集團「老虎隊」將再添新兵，海柏特（6884）昨（26）日舉行上櫃前業績發表會。展望後市，海柏特預計在第4季營運轉強下...

宏正搶進伺服器機房

宏正自動科技（6277）昨（26）日指出，2026年將是AI科技硬體爆發式成長的關鍵，除大型CSP外，中大型企業也有內建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。