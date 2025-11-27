宏正自動科技（6277）昨（26）日指出，2026年將是AI科技硬體爆發式成長的關鍵，除大型CSP外，中大型企業也有內建AI算力需求，宏正進軍AI伺服器機房，串連遠近管理核心技術，搶進AI商機。

宏正昨舉行營運績效暨新品發表會，宏正財務長暨發言人田慶威表示，今年上半年雖有關稅影響，但全年營運倒吃甘蔗，尤其亞洲市場表現亮眼，加上新產品陸續上市，營運成長可期。

宏正資深副總林勇達分享，未來AI基建高密度化、控制室智慧可視化及桌面共享跨平台應用成趨勢，2026年將是AI科技硬體爆發性成長的關鍵轉捩點，全球AI布建市場進入百家爭鳴期。

林勇達指出，宏正進軍AI伺服器高階機房解決方案，包含ORV3機櫃產品，近端機房管理、遠端機房管理及智慧型三相電源解決方案，掌握KVM遠近管理核心控制力強，敏捷供應鏈及全方位機房整合，打造完整AI機房管理解決方案，已打入環境測試設備製造業、網通設備製造業、汽車產業機房建置、半導體設計業等。

林勇達觀察，2025年以高階AI需求為主，但愈來愈多中大型企業思考AI布局，為保護自家資料，自建AI算力，是宏正的機會。

林勇達認為，AI技術快速崛起也驅動資安攻防加速，面對政府、國防、醫療、金融等高敏產業對資料嚴格防護的要求，宏正推出全球首款5K規格的Universal Secure KVM系列方案，打造更嚴密的防護架構。